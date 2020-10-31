Ресторанам и кафе теперь нельзя предлагать эту услугу

В Якутии, как и во всей России, с 30 октября 2020 года начал действовать запрет на курение кальяна и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах. Среди них — кафе, рестораны и бары.

Данная мера будет действовать в соответствии с поправкой в ст. 11 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которая предусматривает «установление запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».



Согласно изменениям, легально купить и курить кальянные смеси можно будет только в специализированных заведениях — кальянных. Но тогда там нельзя будет оказывать услуги общественного питания: подавать еду и напитки.

Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. Предусмотрены санкции и для владельцев заведений: для индивидуальных предпринимателей штрафы составят до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — до 90 тыс. рублей.