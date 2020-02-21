Ресторан в Якутске закрыли за антисанитарию

В Якутский межрайонный отдел по исполнению особо важных исполнительных производств на принудительное исполнение поступило постановление суда, подлежащее немедленному исполнению, в отношении ООО «Восточный ветер» в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований в ресторане «Гаваи».

Согласно материалам об административном правонарушении работником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике Саха (Якутия) в ходе проверки в пункте общественного питания выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в числе которых нарушение условий хранения продуктов, обнаружены следы жизнедеятельности насекомых. Эти и иные нарушения создавали непосредственную угрозу жизни и здоровью посетителей и работников ресторана.

По результатам рассмотрения административного дела ООО «Восточный ветер» признано судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности ресторана на срок 90 суток.

В течение действия срока приостановления судебным приставом будет осуществляться контроль исполнения требований исполнительного документа.