Ресторан в Якутске накажут за дискотеку

Оперштаб г. Якутска проверил соблюдение санитарных требований в развлекательных заведениях

Сводной группой Оперативного штаба города Якутска ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по объектам торговли, общественного питания, образовательным учреждениям и развлекательным организациям столицы для выявления нарушений санитарно-противоэпидемических правил, а также на недопущение массового скопления граждан в общественных местах.

В ночь с 12 на 13 декабря проверено 17 развлекательных заведений: КДЦ «Евразия», караоке-бар «GЕОГРАФИЯ», КДЦ «Новый Пекин», ночной клуб «Remix Dance club», бар «Chillout», лаундж-бар «Томагавк», ночной клуб «TNT», паб «Дикая утка», китайский клуб-ресторан «Number one», кафе-бар «Chelsea», рестобар «Chester», бар «BASTET», кафе восточной кухни «Шахрисабз», бар «Парк», творческий кластер-бар «PinkCloud», крафтовый бар-кафе «Tzaki bar & eatery», центр паровых коктейлей «Мята LOUNGE».

Нарушения выявлены в двух объектах: КДЦ «Новый Пекин» по ул. Герцена и Центр паровых коктейлей «Мята LOUNGE» по пр. Ленина. В КДЦ «Новый Пекин» проводилось массовое мероприятие – дискотека, «Мята LOUNGE» продолжал работать после 12 часов ночи. В отношении нарушителей составлены акты по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям объектов торговли, общепита и развлекательных организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов, кассиров и покупателей, мастеров и клиентов. Обслуживание клиентов, покупателей без защитных масок строго запрещено. Владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допускать массового скопления граждан и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из требования не более 1 покупателя на 4 кв. м торговой площади.

Только неукоснительное соблюдение санитарных требований и правил поведения, установленных указом Главы РС (Я) от 27 апреля 2020 года № 1143 в период режима повышенной готовности, может предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и введение жестких ограничительных мер.

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Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной Окружной администрации: 31-90-90.

Берегите себя и своих близких, носите маски в общественных местах!