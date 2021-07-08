Ресторан, ставший лучшим в России, подготовил сюрприз для якутян

В апреле 2021 года в Москве на крупнейшем гастрономическом фестивале страны Palmafest был выбран ресторан — победитель. Обладателем премии «Золотая пальмовая ветвь 2021» стал наш якутский — самый северный гастрономический ресторан высокой кухни «Аврора»! Ресторан «Аврора» включает в себя также кофейню «Злато» и Трактир «Большая улица», где меню отличается демократичными ценами. В честь этой знаменательной победы на самом престижном ресторанном конкурсе России, «Аврора» подготовила подарок для своих дорогих якутян. В Трактире «Большая улица» будет представлено новое меню!

Обновленное меню состоит из традиционных сибирских блюд в классическом и креативном прочтении по очень приятным ценам. Итак, приступим к знакомству с новыми блюдами Трактира «Большая улица».

Пельмени и Блины

Высококвалифицированный профессиональный лепщик готовит шесть видов пельменей ручной лепки из лучшей муки и свежих местных яиц. Для сочных и ароматных мясных начинок для пельменей «Царские», «Сибирские» и «Тройка» фарш готовится только из превосходной мякоти прямо на кухне «Авроры». Также в меню представлены нежнейшие рыбные пельмени из чира. Для дополнения можно подобрать разнообразные соусы: сметану, чесночный, грибной и другие.

Вареники с картофелем и десертные с вишней вышли на абсолютно новый уровень вкуса. Самое удивительное, это цены — порция от 200 до 280 рублей!

Какая же сибирская кухня без горячих блинов? Теперь в Трактире «Большая улица» горячие блины с пылу с жару за 50 рублей. К ним можно взять варенье, мед или сметану. А с сытной начинкой из мяса или курицы будет 190 рублей. По той же цене подаются вкуснейшие блины с вишней и сливочным сыром маскарпоне.

Закуски и Салаты

Закуски — бесконечное пространство для творчества шеф-повара. Нежный утиный паштет с карамелизированным луком с первой пробы покоряет даже самых утонченных дам. Не зря паштет занимает особое место во французской кухне и является блюдом для гурманов. Это невообразимо воздушное блюдо в Трактире «Большая улица» подается с хрустящими тостами, брусничным соусом, микрозеленью, шариками деревенского сливочного масла и теплым карамелизированным луком.

Даже классические, любимые всеми салаты в Трактире «Большая улица» готовятся по уникальным рецептам. Овощи для оливье томятся в печи, майонез собственного приготовления — всегда свежеприготовленный. А также изюминка этого оливье — нежный говяжий язык. В рецепт Цезаря с куриной грудкой вместо обычных ингредиентов входит салат романо, маринованные помидорки черри, соус и курица, приготовленные по секретному методу.

Теперь гости могут насладиться и абсолютно новыми салатами: овощным салатом по-деревенски, теплым салатом с олениной и восхитительным салатом с семгой.

Супы и Горячие блюда

Обновился ассортимент и первых блюд. Прежде всего, это окрошка с языком на домашнем кефире или квасе. Сервировка этого летнего супа очень оригинальна. Начинка с тающим во рту языком, соус, кефир или квас в кувшине подаются отдельно. Гость сам может смешать окрошку по своему вкусу.

Сибирская уха готовится из трех видов рыбы: чира, омуля и семги. Удивительно наваристая, насыщенная, ароматная уха великолепно сочетается с маленьким рыбным пирогом, который подается к ней.

Ресторан «Аврора» славится своими горячими блюдами из рыбы, оленины и жеребятины. Яркий пример — незабываемая оленина на сковороде с картофелем, луком, болгарским перцем и морковью, аппетитное шкворчание которой сразу привлекает внимание всего зала. Также легендарное сытное жаркое из жеребятины в горшочке с картофелем, густым соусом и каленым в печи яйцом подается с рваным отварным тестом.

В новом меню гостей порадуют блюда из говядины, свинины и курицы. Особенно хочется отметить домашнюю куриную колбаску на гриле, которую подают с чесночной лепешкой, салатом из свежих овощей, аджикой собственного приготовления и картофелем по-деревенски. Сочетание всех продуктов на тарелке идеально гармонирует между собой!

Также настоящий восторг вызывает свиная рулька по классическому рецепту — это почти полтора килограмма сочной свинины, томящейся в дровяной печи.

Десерты и Мороженое

Уникальность десертов ресторана «Аврора» — все они готовятся без добавления муки и сахара! Сладость и изысканность без малейшего вреда для фигуры — это история десертов Трактира «Большая улица». В новом меню появились любимые домашние десерты из свежайших местных молочных продуктов — творожная запеканка и сырники.

Если говорить про лето, то нельзя не обратить внимания на главное летнее лакомство — мороженое. Натуральное мороженое в ресторане «Аврора» готовят по собственному рецепту, добавляя самые неожиданные ингредиенты. Это вкусы неповторимой природы Якутии — цветы, коренья, травы, ягоды и не только. Все они бережно собраны вручную командой ресторана «Аврора». Выбрать можно из более десятка видов шикарного мороженого.

Напитки и Детское меню

Ассортимент напитков «Авроры» обновляется каждый сезон! Один из лучших шеф-бариста России Кирилл ЗАЙЦЕВ привозит в Якутск самые модные, трендовые рецепты коктейлей со всей страны. Барная карта богата и классическими напитками, которые никогда не теряют своей актуальности. Идеальный напиток в летний зной — домашний лимонад из свежих фруктов, который насыщают шипящими пузырьками прямо у вас на глазах. Никаких готовых газированных напитков с сахаром и консервантами. Только польза и освежающая прохлада!

Еще одна прекрасная новость Трактира «Большая улица» — детское меню. Специально для маленьких гостей созданы полезные, здоровые и вкусные блюда домашней кухни.

Каждое блюдо из обновленного меню Трактира «Большая улица» прошло многочисленные дегустации. Если предыдущее меню все-таки больше подходило под вкусы московской публики, то сейчас для нового меню были отобраны проверенные вкусы для жителей Якутии. Более понятные, но не менее изысканные блюда с еще более доступными ценами.

Ресторан «Аврора» и Трактир «Большая улица» остаются верны своей философии. Все блюда готовятся исключительно из свежих местных ингредиентов высокого качества. Лучшие якутские продукты сохраняют чистый вкус и пользу, насыщенность витаминами и микроэлементами, благодаря уникальному методу томления в русской печи. Подача и сервировка — настоящее искусство, которое дарит эстетическое удовольствие. Именно благодаря своей душевности и любви к родной земле, уважению к местным продуктам ресторан «Аврора», а значит и Трактир «Большая улица» получили звание «Лучшего ресторана России» и Золотую пальмовую ветвь! Трактир «Большая улица» приглашает своих дорогих гостей со следующей недели насладиться блюдами из нового меню по адресу г.Якутск, проспект Ленина 8, ежедневно с 12 — 24ч.

P.S. Каждый гость, который произнесет кодовую фразу — «Пальмовая ветвь», получает подарок!