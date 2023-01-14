14.01.2023
19:41
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Происшествия

Ресторан парка Урдэл загорелся второй раз! 😦😲

Ресторан парка «Урдэл» загорелся второй раз за день!
По факту происшествия работают дознаватели МЧС, полиция, в результате пожара здание пострадало по всей площади, сообщает МЧС Якутии. Видео и фото Whatsapp.

Судя по фото, на этот раз здание сгорело дотла…

Сегодня утром сообщалось, что в 09.25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в ресторане Урдэл Парка. Через 9 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия был виден дым со 2 этажа и мансарды. В результате пожара огнем повреждено межэтажное перекрытие на общей площади 25 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Погибших, пострадавших нет. На ликвидацию пожара привлекались 48 человек личного состава и 10 единиц техники Якутского пожарного спасательного гарнизона, сообщила пресс-служба МЧС РФ по РС(Я).

Пожар не до конца потушили или он вспыхнул во второй раз по другой причине?

Как потушили пожар в Урдэл парке
Источник: Пресс-служба МЧС, Whatsapp
Один комментарий на «Ресторан парка Урдэл загорелся второй раз! 😦😲»
  1. Александр 14.01.2023 20:20

    Страховку получить хотел…

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