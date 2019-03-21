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Республиканский маткапитал можно будет использовать на оплату проезда

Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) на VI очередном пленарном заседании 21 марта рассмотрели во втором чтении законодательную инициативу народного депутата Республики Саха (Якутия) Алены Атласовой о внесении изменения в статью 6 закона «О республиканском материнском капитале «Семья».

Законопроектом предлагается расширить перечень направлений для использования средств республиканского материнского капитала «Семья» оплатой проезда к месту лечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно после лечения.

Необходимость введения нового направления продиктована высокой потребностью жителей Якутии в высокотехнологичной медицинской помощи при патологиях сердечно-сосудистой системы, нейрохирургических операциях, эндопротезировании суставов, по онкологии, педиатрии, трансплантации органов и тканей.

В настоящее время республиканскими учреждениями здравоохранения оказывается не весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи. На территории Якутии медицинских организаций, оказывающих такую помощь, не хватает, что ограничивает доступность услуги жителям республики.

Как отмечает автор поправки, председатель постоянного комитета Ил тумэна по делам семьи и детства Алена Атласова, большая территория, отсутствие круглогодичного наземного сообщения, высокая стоимость авиабилетов снижают для большинства жителей республики доступность высокотехнологичной медицинской помощи с применением новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Предлагаемое проектом закона изменение направлено на поддержку семей, имеющих детей с заболеваниями и состоянием, сопровождающимися угрозой жизни детей, требующих принятия мер экстренной или неотложной высокотехнологичной медицинской помощи.

Расширение мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде направления средств республиканского материнского капитала «Семья» на оплату проезда к месту лечения и обратно позволит жителям республики обеспечить доступность медицинских учреждений на территории Якутии и за ее пределами в федеральных медицинских организациях и медицинских организациях субъектов Российской Федерации, оказывающих гражданам нашей страны высокотехнологичную медицинскую помощь.

Республиканским законом от 16 июня 2011 года 952-3 № 803-IV установлены дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде республиканского материнского капитала «Семья», обеспечивающей возможность улучшения жилищных условий, ремонта жилья, получения образования ребенком (детьми), оказания ребенку (детям) высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения ребенка (детей), в том числе за пределами Якутии, приобретения транспортного средства, развития личного подсобного хозяйства, в том числе приобретения сельскохозяйственной техники.

С начала реализации закона за период с 2011 года по состоянию на 1 октября 2018 года выдано многодетным семьям 26 928 сертификатов, произведено 24 086 выплат на общую сумму 2,58 млрд. рублей. Размер республиканского материнского капитала «Семья» в 2018 году составляет 139 716,68 рублей, на 2019 год размер остается без изменений.

В первом чтении законопроект о внесении изменения в статью 6 закона «О республиканском материнском капитале «Семья» народные депутаты Якутии приняли в декабре 2018 года. В рамках второго чтения поступила одна уточняющая поправка от правительства республики. Профильный комитет парламента одобрил поправку и рекомендовал Госсобранию принять закон в окончательном чтении.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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