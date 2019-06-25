Республиканский маткапитал можно будет использовать на оплату проезда до места лечения

Правительство Якутии дополнило правила использования республиканского материнского капитала «Семья», включив возможность оплаты проезда одного ребенка или более и сопровождающих лиц до мест оказания высокотехнологической медпомощи, санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.

«Сегодня использование материнского капитала расширяется еще и на оплату проезда до пункта назначения и обратно, в том числе для лиц сопровождающих, в пределах сертификата, который имеют наши семьи при рождении третьего и последующего ребенка», — сообщила представителям СМИ по итогам заседания правительства министр труда и соцразвития Елена ВОЛКОВА.

Глава ведомства напомнила, что размер республиканского материнского капитала Семья» составляет 139 тысяч 716 рублей. Ранее его можно было использовать по пяти направлениям: для улучшения жилищных условий, развития личного подсобного хозяйства, получения образования ребенка, приобретения транспортного средства, а также получения услуг высокотехнологичной медицинской помощи или медреабилитации или санаторно-курортного лечения.