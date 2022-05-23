22 мая прошел республиканский турнир по шахматам памяти Еремеева Ильи Лазаревича, многократного победителя, призера улусных и республиканских турниров, целью которого является популяризация и повышение мастерства шахматного спорта.

С приветственным словом выступил Алексей Еремеев, сын Ильи Лазаревича Еремеева, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики саха (Якутия).

В начале своего выступления Алексей Еремеев поздравил участников и организаторов турнира с долгожданного якутского лета, рассказал о любви его отца к шахматам: «Он был очень большим любителем этой игры, любил комбинационную острую игру, был поклонником Гарри Каспарова, всегда говорил, что у него есть острый атакующий стиль игры».

По словам Алексея Еремеева, отец его начал учить этой игре с трехлетнего возраста, сначала ознакомил с видами фигур и их перемещению по шахматной доске, начиная с 6-летнего возраста начал учить теории шахмат. «У него было очень много книг по шахматам, отдал меня в шахматную школу в Намской ДЮСШ, там я прозанимался 3-4 года, отец сам тренировал меня. У меня таких успехов как него не было, тем не менее около 10 раз мне удалось у него выиграть. Это было для меня большим достижением, потому что отец очень хорошо играл в шахматы, особенно в молодые годы», — поделился воспоминаниями Алексей Еремеев.

«Мы приложим все усилия, чтобы этот турнир стал у нас ежегодным и все больше людей и любителей шахмат, начиная с малышей, заканчивая нашими уважаемыми ветеранами, впредь участвовали на этом турнире. Я вас очень прошу, чтобы играя, вы вспомнили моего отца Ермеева Ильи Лазаревича, его замечательную улыбку, его человеческие качества, его стиль игры. Желаю вам хорошей игры, чтобы вам запомнился этот турнир ну и пусть победит сильнейший, спасибо большое», — завершил свое выступление Алексей Еремеев.

Далее техническую информацию предоставил главный судья Винокуров Гаврил Петрович. Он также пожелал успехов всем участникам.

Впервые данный турнир прошел 2017 году в Намской ДЮСШ Намского улуса, в котором приняли участие 46 шахматистов, из них 2 мастера ФИДЕ, 9 КМС. Во время пандемии турниры не были проведены. В этом году турнир памяти Ильи Лазаревича Еремеева вошел в республиканский календарь Федерации шахмат РС (Я).