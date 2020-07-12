Республиканский проект «Местные кадры в промышленность» успешно сокращает безработицу

В Якутии для увеличения числа трудоустроенных и сокращения безработицы уже несколько лет работает проект “Местные кадры в промышленность”.

Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в обсуждении состояния рынка труда в дальневосточных регионах на оперативном совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев с главами дальневосточных регионов.

На совещании обсудили состояние рынка труда в регионах, а также вопросы сокращения безработицы на Дальнем Востоке. В ходе обсуждения, было отмечено, что ограничительные меры, принятые для недопущения распространения коронавирусной инфекции, привели к тому, что количество официально зарегистрированных безработных граждан на Дальнем Востоке увеличилось в 3 раза – официально зарегистрированы в качестве безработных 187 тыс. граждан.

В связи с чем, для того, чтобы уменьшить уровень безработицы и решить вопрос нехватки кадров, Юрий Трутнев дал поручение о разработке предложений по обеспечению стройкомплекса необходимым числом специалистов, а также предложений по обучению и переобучению граждан для их дальнейшего трудоустройства по имеющимся вакансиям.

В Якутии уже ведется активная работа по увеличению числа трудоустроенных. Так, для повышения реальных доходов граждан и снижения уровня безработицы путём привлечения местных кадров на работу в промышленные предприятия, с 2017 года ведется реализация проекта «Местные кадры в промышленность».

В текущем году по приоритетному проекту поставлена задача по трудоустройству не менее 9 тысяч человек из числа граждан, постоянно проживающих в республике. По итогам первого квартала промышленными компаниями-участниками проекта было трудоустроено 1673 человек (18,6% от годового показателя) из числа местных жителей, половина из которого молодое поколение.

В проект по трудоустройству местных кадров, помимо промышленной отрасли, в этом году также были включены строительная и дорожная. В мае утвердили соответствующий план, который рассчитан на три года – с 2012 по 2023. За это время предстоит трудоустроить 5104 якутян, из которых большая часть – 4450 человек, приходится на строительную отрасль.

Как сообщили в Госкомзанятости республики, разработаны и направлены на согласование и подписание проекты соглашений 25 компаниям, в том числе 18 строительных компаний, 7 компаний дорожного хозяйства. Подписано на сегодняшний день два соглашения с ООО «Стройкон» и ООО «Сунтаравтодор» с контрольными показателями по трудоустройству в течение трех лет 216 граждан, в том числе 174 – это молодежь в возрасте до 35 лет, а 72 – из сельской местности.

В июне этого года также были подписаны соглашения на период с 2020 по 2021 годы с тремя промышленными предприятиями республики – АО «Стройтранснефтегаз» (Чаяндинское нефтегазовое месторождение) – ООО «Газартстрой», ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой». По ним, более 800 граждан региона смогут трудоустроиться, пройти переобучение и стажировку, а студенты – пройти производственную практику и ближе познакомиться со спецификой будущей профессии.

Помимо этого в республике внимание будет уделено профессиональному переобучению граждан. Так, более 200 человек смогут пройти обучение по востребованным профессиям – от монтажников до водителей категорий C и Е.