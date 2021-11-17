Республиканский Онкологический центр построен практически на половину

Строительная готовность второй очереди Республиканского онкологического диспансера — Онкоцентра составляет 56,50%. Завершены работы по тепловому контуру, в здание запущено тепло, ведутся внутренние отделочные работы.

«Для жителей нашей республики важно появление такого объекта, как Онкоцентр. Мы оснастим его самым современным оборудованием, чтобы оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Ранняя диагностика онкологических заболеваний, своевременное оказание медпомощи позволит спасти больше человеческих жизней», — подчеркнул uлава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

На объекте задействовано порядка 150 человек разных специальностей. Завершаются работы по устройству фасада здания, построены наружные тепловые сети. Внутри здания идет монтаж электрических сетей, устройство системы вентиляции.

Напомним, что общая площадь Онкоцентра со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений составляет более 25 тысяч кв. метров. Здание состоит из четырех блоков, основной объем четырехэтажный. Строительство объекта финансируется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также государственной программы республики «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». Ввод объекта запланирован на осень 2023 года.