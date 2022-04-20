Республиканский кардио-сосудистый центр к открытию готов

Строительство Кардио-сосудистого центра НЦМ реализуется в рамках мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия) по федеральной программе «Дальний Восток и Забайкалье».

Цель проекта — увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни населения республики и снижение смертности от болезней системы кровообращения.

Общая площадь здания — 15 463,1 квадратных метров, вместимость — 150 койко-мест.

В кардио-сосудистом центре будут открыты следующие структурные подразделения:

Кардиологическое отделение №1

Кардиологическое отделение №2

Отделение неотложной кардиологии

Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма

Неврологическое отделение нарушений мозгового кровообращения

Отделение сердечно-сосудистой хирургии

Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (кардиологическое)

Отделение реанимации и интенсивной терапии (неврологическое)

Операционный блок

Гибридная ангиографическая операционная

Ангиографическая операционная

Кабинеты лучевой диагностики (МРТ, РКТ, рентгенография, УЗИ)

Клинико-диагностическая лаборатория

Кабинеты эндоскопии

Кабинеты функциональной диагностики

Кабинеты ранней реабилитации.

Как рассказал генеральный директор ГАУ РС (Я) «РБ№1-НЦМ» Станислав Жирков, возможности нового подразделения Центра отвечают самым высоким требованиям современной клиники и будут доступны каждому пациенту: и жителю самого дальнего района и столицы республики.

Новое, высокотехнологичное оборудование (ангиографическая система Philips Azurion 7 M20, компьютерный томограф Siemens SOMATOM Force, аппарат МРТ Philips Ingenia Ambition X), которым оснащен новый центр, значительно повысит качество медицинских услуг и позволит диагностировать болезни на ранних стадиях. Жители Якутии смогут получать качественное лечение, не выезжая за пределы республики.

Кардио-сосудистый центр укомплектован высококвалифицированными врачами и медицинскими сестрами. Кадровый резерв создан задолго до начала строительства центра, так как новое структурное подразделение НЦМ организовано за счет слияния кардиологических, нейрососудистых, кардиохирургических, нейрохирургических отделений республиканских больниц №1 и №2, где сосредоточен высокотехнологический потенциал республиканской медицины.