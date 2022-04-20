Республиканский кардио-сосудистый центр к открытию готов
Строительство Кардио-сосудистого центра НЦМ реализуется в рамках мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия) по федеральной программе «Дальний Восток и Забайкалье».
Цель проекта — увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни населения республики и снижение смертности от болезней системы кровообращения.
Общая площадь здания — 15 463,1 квадратных метров, вместимость — 150 койко-мест.
В кардио-сосудистом центре будут открыты следующие структурные подразделения:
Кардиологическое отделение №1
Кардиологическое отделение №2
Отделение неотложной кардиологии
Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма
Неврологическое отделение нарушений мозгового кровообращения
Отделение сердечно-сосудистой хирургии
Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (кардиологическое)
Отделение реанимации и интенсивной терапии (неврологическое)
Операционный блок
Гибридная ангиографическая операционная
Ангиографическая операционная
Кабинеты лучевой диагностики (МРТ, РКТ, рентгенография, УЗИ)
Клинико-диагностическая лаборатория
Кабинеты эндоскопии
Кабинеты функциональной диагностики
Кабинеты ранней реабилитации.
Как рассказал генеральный директор ГАУ РС (Я) «РБ№1-НЦМ» Станислав Жирков, возможности нового подразделения Центра отвечают самым высоким требованиям современной клиники и будут доступны каждому пациенту: и жителю самого дальнего района и столицы республики.
Новое, высокотехнологичное оборудование (ангиографическая система Philips Azurion 7 M20, компьютерный томограф Siemens SOMATOM Force, аппарат МРТ Philips Ingenia Ambition X), которым оснащен новый центр, значительно повысит качество медицинских услуг и позволит диагностировать болезни на ранних стадиях. Жители Якутии смогут получать качественное лечение, не выезжая за пределы республики.
Кардио-сосудистый центр укомплектован высококвалифицированными врачами и медицинскими сестрами. Кадровый резерв создан задолго до начала строительства центра, так как новое структурное подразделение НЦМ организовано за счет слияния кардиологических, нейрососудистых, кардиохирургических, нейрохирургических отделений республиканских больниц №1 и №2, где сосредоточен высокотехнологический потенциал республиканской медицины.
Знаменательно, что история Кардио-сосудистого центра начинается в год 100-летия со дня основания ЯАССР и 30-летия Республиканской больницы №1 - Национального центра медицины.
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