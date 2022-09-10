10.09.2022
00:04
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Якутия

Республиканский кадровый конкурс: определят лучших

На итоговой конференции определят победителей кадрового конкурса «Таланты Якутии»

Финалисты ежегодного республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» представят свои проекты на итоговой конференции, которая пройдет 17 сентября в Высшей школе инновационного менеджмента.

Напомним, что на конкурс было подано более 3,4 тыс. заявок. По итогам оценочных мероприятий определены 228 финалистов.

Участники прошли серьезный отбор: психологическое тестирование, тестирование на общие знания и способности, оценку компетенций и мотивации.
 Финалисты конкурса с февраля по сентябрь текущего года прошли обучение по программе развития прорывных компетенций «Lab.Talent» (Лаборатория Талантов). Они вместе с получением теоретических знаний разработали проекты, направленные на повышение качества жизни в республике. 

Участники команды проекта – победителя получат образовательные гранты Главы региона. По итогам обучения будет сформирован рейтинг участников. Лучшие будут рекомендованы на включение в республиканский резерв кадров.

Напомним, с 2019 года в конкурсе «Таланты Якутии» приняли участие более 10 тысяч человек. Каждый из них прошел оценку компетенций, получил рекомендации по развитию, участвовал в образовательных активностях проекта.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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