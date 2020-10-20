20.10.2020
18:00
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Культура

Республиканский дом народного творчества принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе

Республиканский дом народного творчества принял участие во ХIII Всероссийском смотре-конкурсе информационной деятельности в сфере народного творчества.

С 11 по 14 октября Государственным Российским домом народного творчества им. В.Д. Поленова проведен ХIII Всероссийский смотр-конкурс информационной деятельности в сфере народного творчества, в рамках которого прошел Всероссийский семинар-совещание для руководителей информационно-издательских отделов Домов народного творчества. Основная тема совещания «Современная информационно-издательская деятельность в культурно-досуговых учреждениях. Вызовы 2020».

На круглом столе семинара-совещания обсудили тренды информационно-издательской деятельности по темам:

  1. Онлайн /Социальные Сети/
  2. Экосистемы и Приложения
  3. Образование (Вебинары, Очные Семинары)
  4. Печатные издания (в т.ч. уникальные, подарочные)
  5. Полезная презентационная полиграфия /сувенирка

Якутия на конкурсе представили заведующий издательско-фондового отдела РДНТ и СКТ Пахомова Ираида Егоровна. Смотр-конкурс изданий региональных Домов народного творчества проводится один раз в два года. Республиканский Дом народного творчества участвовал по направлениям: печатные издания, информационно-издательские проекты на электронных носителях, интернет-ресурсы.

По итогам смотра-конкурса жюри присудило:

—  диплом лауреата «За содержание и выбранную тему» за методическое пособие для самодеятельных театральных коллективов. Режиссерский анализ литературного произведения. Составитель Захаров А.К.

— дипломы «За укрепление традиций корпоративного профессионализма». С.В.Хон. Судьбы, окрыленные культурой села. Методические рекомендации об организации деятельности районных домов народного творчества. Кутугутова А.Г., Петрова Д.А., Корякин А.Н.

— диплом «За содержательность»Дарующие радость людям. Методическое пособие для танцевальных коллективов. Составитель Э.С.Сергеева.

— диплом «За бережное отношение к национальным традициям»Астролого-метеорологические знания народа саха в формировании социокультурного пространства. Составитель Стручков В.П.

— диплом «За оформление и содержательность»Буклет Афанасий Афанасьев – легенда якутской хореографии. Составитель В.Н.Черноградская.

— диплом участника в номинации «Тематические сайты».

Фото: РДНТ
Источник: РДНТ
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