Республиканский дом народного творчества принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе
Республиканский дом народного творчества принял участие во ХIII Всероссийском смотре-конкурсе информационной деятельности в сфере народного творчества.
С 11 по 14 октября Государственным Российским домом народного творчества им. В.Д. Поленова проведен ХIII Всероссийский смотр-конкурс информационной деятельности в сфере народного творчества, в рамках которого прошел Всероссийский семинар-совещание для руководителей информационно-издательских отделов Домов народного творчества. Основная тема совещания «Современная информационно-издательская деятельность в культурно-досуговых учреждениях. Вызовы 2020».
На круглом столе семинара-совещания обсудили тренды информационно-издательской деятельности по темам:
- Онлайн /Социальные Сети/
- Экосистемы и Приложения
- Образование (Вебинары, Очные Семинары)
- Печатные издания (в т.ч. уникальные, подарочные)
- Полезная презентационная полиграфия /сувенирка
Якутия на конкурсе представили заведующий издательско-фондового отдела РДНТ и СКТ Пахомова Ираида Егоровна. Смотр-конкурс изданий региональных Домов народного творчества проводится один раз в два года. Республиканский Дом народного творчества участвовал по направлениям: печатные издания, информационно-издательские проекты на электронных носителях, интернет-ресурсы.
По итогам смотра-конкурса жюри присудило:
— диплом лауреата «За содержание и выбранную тему» за методическое пособие для самодеятельных театральных коллективов. Режиссерский анализ литературного произведения. Составитель Захаров А.К.
— дипломы «За укрепление традиций корпоративного профессионализма». С.В.Хон. Судьбы, окрыленные культурой села. Методические рекомендации об организации деятельности районных домов народного творчества. Кутугутова А.Г., Петрова Д.А., Корякин А.Н.
— диплом «За содержательность». Дарующие радость людям. Методическое пособие для танцевальных коллективов. Составитель Э.С.Сергеева.
— диплом «За бережное отношение к национальным традициям». Астролого-метеорологические знания народа саха в формировании социокультурного пространства. Составитель Стручков В.П.
— диплом «За оформление и содержательность». Буклет Афанасий Афанасьев – легенда якутской хореографии. Составитель В.Н.Черноградская.
— диплом участника в номинации «Тематические сайты».
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