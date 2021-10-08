Республиканский банк АЭБ вновь повысил ставки по вкладам

В преддверии зимы ведущее кредитно-финансовое учреждение Якутии увеличило процентные ставки по всей депозитной линейке для населения. Новые повышенные ставки получили вклады «Экстра», «Доходный», «Комфортный», «Накопительный», «Онлайн», «Премиум».

При этом «Экстра» из сезонного вклада превратился в постоянный флагманский продукт АЭБ. По нему республиканский банк установил новый короткий срок оформления и также повысил доходность до максимальных значений на рынке.

С 8 октября действительна ставка 7,25% годовых на срок 6 месяцев, рекордные 7,50% установлены на срок вклада 367 дней – это чуть больше года. Если же вы хотите быстро получить хорошую доходность, то вам подойдет срок депозита 3 месяца со ставкой 6,90%. На срок побольше – 181 день (полгода) – действуют 7,25%.

Процентные ставки в Алмазэргиэнбанке абсолютно прозрачны и не требуют соблюдения каких-либо дополнительных, труднодостижимых условий.

«Мы честны со своими клиентами и если заявляем о какой-либо ставке, то значит, оформляем продукт по заявленным условиям. Чтобы получить такую высокую доходность по нашим депозитам, не нужно соблюдать какие-либо специальные, труднодостижимые условия, вроде определенного уровня оборота по счету, «только для новых клиентов» и так далее. Мы стремимся как можно быстрее реагировать на запросы клиентов, полностью удовлетворять их спрос на самые востребованные продукты, поэтому правлением банка вновь было принято решение улучшить условия по вкладам.

Сейчас на рынке наше предложение одно из самых выгодных, наши вклады позволяют инвестировать средства с доходностью 7,5% годовых», — отметила бизнес-аналитик Управления маркетинга и развития продуктов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Сардана Попова.

Кроме того, изменения коснулись вклада «Онлайн», который можно открыть без посещения офиса – через мобильное приложение «АЭБ Онлайн». Помимо повышения процентных ставок, была понижена минимальная сумма входа в депозит – с 30 тыс рублей до 5 тыс рублей.

Напомним, что все депозиты Алмазэргиэнбанка застрахованы в Системе страхования вкладов и гарантируют своевременную устойчивую доходность.

Больше подробностей – на http://albank.ru/ru/deposits/

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