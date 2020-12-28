Республиканская специальная школа-интернат презентовала книгу «И должен мирным быть рассвет» к 75-летию Великой Победы.

К закрытию Года памяти и славы в РФ и Года патриотизма в Якутии Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями зрения и слуха презентовала книгу «И должен мирным быть рассвет».

Единственная в своем роде книга, приуроченная к 75-летию Великой Победы, посвящена участию прадедов обучающихся, педагогов и работников школы-интерната. Книга о ветеранах и детях войны, переживших неимоверные тяготы военного времени, о поколении, которое внесло достойный вклад в Победу.

«Сам процесс подготовки книги, сбора материалов о своих предках-героях имел воспитательный эффект. Дети получают силу своих предков, признавая их подвиг, становятся более жизнестойкими и сильными», — отметила директор школы- интерната Татьяна Мартынова.

Уникальный сборник представила идейный вдохновитель проекта, председатель совета ветеранов школы-интерната Мария Ушницкая-Алехина: «Книга является связью поколения времен войны, послевоенных лет и поколения современной молодежи. Это обращение каждого из вас к будущим поколениям ради мира на земле, чтобы мирным был рассвет»

«Несмотря ни на что, книга вышла в год 75-летия Великой Победы усилиями директора школы Татьяны Мартыновой и творческой группы. Книга является уникальной, единственной в своем роде, выпущенной школой в совместном проекте. В ней собраны воспоминания родственников, детей, внуков, правнуков ветеранов школы-интерната. Эти сочинения и строки не забудутся никогда»,- отметила редактор книги, известный литературный редактор, журналист Людмила Попова.

Каждый ученик, учитель, родитель школы-интерната вложил в книгу частичку своей души и памяти.