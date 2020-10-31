Республиканская клиническая больница №3 выражает глубокое соболезнование

Коллектив ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3” с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине после продолжительной болезни на 54-м году жизни коллеги, отличника здравоохранения РС(Я), рентгенолаборанта отделения лучевой диагностики “РКБ №3” Марии Ильиничны Бочкаревой.

Мария Ильнична родилась в 1966 году в селе Соттинцы Усть-Алданского улуса. После окончания Алданского медицинского училища в 1984 г. по направлению поехала работать медицинской сестрой в детское отделение Усть-Алданской ЦРБ. Проработав там 3 года, по семейным обстоятельствам перевелась в Соттинскую участковую больницу патронажной медсестрой, где также замещала старшую медсестру и медсестру физиокабинета. В 1991 году устроилась медсестрой в Якутскую республиканскую больницу в урологическое отделение. После реорганизации урологического отделения ЯРБ, перевелась в отделение литотрипсии НЦМ. В 1999 г. переведена в отделение лучевой диагностики НЦМ, где на месте прошла первичную специализацию по рентгенологии. Работала рентген — лаборантом в отделении лучевой диагностики НЦМ с 1999 г. по 2007 г. С 2007 по 2017 г. работала в ФЛГ-центр ГУ НПЦ «Фтизиатрия» рентген — лаборантом. С 2018 года по 2020 год работала рентген – лаборантом в отделении лучевой диагностики, но в начале пандемии, как профессионал высокого класса и востребованный специалист, была переведена в Гериатрический центр «РКБ №3», который был перепрофилирован в инфекционное отделение, где лечились пациенты с коронавирусной инфекцией.

Мария Ильинична являлась универсальным рентген — лаборантом, свободно владеющим всеми методиками, работала на всех имеющихся рентгеновских аппаратах, начиная от флюорографических, заканчивая КТ-аппаратом. Она отлично владела теоретическими знаниями и практическими навыками. Мария Ильинична легко освоила и свободно работала за пультом КТ аппарата, знала все программы исследований органов грудной клетки, брюшной полости, костно-суставной системы, головного мозга, мягких тканей. В совершенстве владела методикой болюсного контрастирования. Постоянно совершенствовала свой профессиональный уровень. За добросовестный труд была награждена Благодарственным письмом Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

В сфере здравоохранения Мария Ильинична Бочкарева проработала более 35 лет.

Она была очень добросовестным, ответственным сотрудником, добрым, надежным человеком, любящей мамой единственного сына. В ее лице наш коллектив и здравоохранение республики понесли тяжелую утрату.

Коллектив “Республиканской клинической больницы №3” выражает глубокое соболезнование единственному сыну Марии Ильиничны Бочкаревой, всем ее родным и близким.

Мария Ильинична Бочкарева была бесконечно предана своей любимой профессии, высокой миссии медика, всю свою жизнь посвятив охране здоровья людей, она достойно исполнила свой профессиональный долг. Она навсегда останется в наших сердцах как добрый, светлый человек, обаятельная женщина, замечательный друг и настоящий профессионал своего дела.

Коллектив ГАУ РС(Я) “Республиканская клиническая больница №3”