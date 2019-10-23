Республика в зеленой зоне

Во Всероссийском совещании в г. Москве, где были обсуждены итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2019 году и вопрос подготовки к проведению ГИА в 2020 году, деятельность Якутии оценена положительно. На индивидуальном собеседовании руководителя Рособрнадзора Кравцова С.С. с рукодителями органов исполнительной власти министр образования и науки Республики Владимир Егоров отчитался по итогам деятельности региона по проведению ЕГЭ, ОГЭ, по вопросам управления качеством образования в 2019 году и обсудил вопросы работы по данным направлениям в следующем году.

По итогам рейтингования Рособрнадзора республика вошла в “зеленую зону” по всем направлениям. В 2019 году система рейтингования регионов усложнилась. К оцениванию регионов по эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ добавились оценка качества и объективности проведения оценочных процедур, оценка эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ОГЭ, оценка механизмов управления качеством образования. Также республика отмечена в числе лучших практик по отработке методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении ГИА (форм 12-04 МАШ) и вошла в пятерку лучших регионов по оснащению и обеспечению информационной безопасности в региональном центре обработки информации.

Напомним, что в рейтинговании Рособрнадзора в «зелёную» зону попадают те регионы, кто смог провести экзамены и процедуры оценки качества образования честно и объективно в соответствии с требованиями, в «желтую» зону — кто не до конца обеспечил выполнение критериев, в «красную» — к кому были серьезные вопросы при выполнении критериев.

На совещании приняли участие министры, руководители департаментов по контролю и надзору, региональных центров обработки информации, институтов развития образования и повышения квалификации.

По информации Рособрнадзора, в проведении ЕГЭ-2020 серьезных технологических и содержательных изменений не ожидается. По ОГЭ -2020 ожидается переход к оцениванию по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), так как в 2020 году ОГЭ будут сдавать выпускники 9 классов, обучающиеся по программам ФГОС.