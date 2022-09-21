Республика развивает проект «Карта жителя Якутии»

Карта жителя Якутии получила высокую оценку на всероссийском совещании в Екатеринбурге «Реализация нефинансовых сервисов на картах платежной системы «Мир» в рамках региональных социальных и кампусных проектов».

Многофункциональную карту «Моя Якутия» представил руководитель проекта Дмитрий Скворцов. «Карта жителя Якутии появилась в республике благодаря цифровым технологиям, разработанным АКБ «Алмазэргиэнбанк», она заменяет транспортные карты, в том числе единый льготный проездной, банковские карточки, упрощает идентификацию в социальных учреждениях и позволяет пользоваться льготами без предъявления документов. Этой осенью на карте появятся новые социальные сервисы», — сообщил Дмитрий Скворцов.

Представитель Алмазэргиэнбанка уточнил, что до конца 2022 года на Карте жителя «Моя Якутия» планируется реализовать сервисы по получению комплектов для новорожденных, питанию на молочной кухне, а после прохождения диспансеризации держатели карты смогут воспользоваться скидкой на посещение спортивных учреждений. Меры социальной поддержки будут внедрены на единую карту по поручению премьер-министра Якутии Андрея Тарасенко.

«Универсальная карта жителя Якутии призвана стать важной составляющей в жизни крупнейшего субъекта страны, принести дополнительную выгоду своим держателям, что называется — услуги на особых условиях, например, проезд со скидкой в общественном транспорте, кешбэк рублями с любых покупок, повышенный кешбэк за покупки у партнеров программы лояльности «СВОИ» и многое другое. У нас стабильно увеличивается число партнеров и держателей карты, появляются новые технологичные сервисы в сфере получения госуслуг – это всё направлено на улучшение качества жизни якутян», — отметил председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов.

По словам начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова, развитие социальных проектов на базе карт платежной системы «Мир» позволяет повысить доступность финансовых услуг и обеспечить дальнейший рост безналичных платежей. «Кроме того, социальные карты жителя помогают оказывать государственные услуги жителям регионов максимально адресно», – подчеркнул он.

Организатором совещания выступил Центральный банк РФ при поддержке правительства Свердловской области.

Социальная карта «Моя Якутия» предназначается для всех жителей Республики Саха с 14 лет. Заказать Карту жителя можно в любом отделении Алмазэргиэнбанка, центрах «Мои документы», а также онлайн – на сайте АЭБ www.albank.ru