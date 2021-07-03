Республика признана потерпевшей стороной в громком деле

В 2019 году было возбуждено уголовное дело против группы лиц, в том числе и владельца ООО «Янтарь» Александра Карася, являющегося владельцем и бенефициаром более 60 организаций, занимающихся разведкой и добычей драгоценных металлов на территории республики.

СМИ сообщали со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота. Им инкриминируется статья 210 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия они систематически похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, которое в последствии переплавлялся в слитки и вывозился в Москву для дальнейшей реализации. Затем в кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585-й пробы и реализовывали через сеть ломбардов и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий.

Таким образом, по версии следствия, организованная преступная группировка совершила тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом драгоценных металлов на сумму почти 1 миллиард рублей. Потерпевшей стороной была признана Республика Саха (Якутия).

В целях защиты государственных интересов республики и её многонационального народа правительством Республики Саха (Якутия) ведется совместная работа с правоохранительными органами, федеральными органами государственной власти по возмещению причиненного ущерба республике, оказывается содействие в установлении всех фактов произошедшего.