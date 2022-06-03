Республика готовится к юбилейному Ысыаху Олонхо

В дни летнего солнцестояния, по древней традиции 20-21 июня состоится самое ожидаемое событие лета – национальный праздник Ысыах Олонхо. В год 100-летия ЯАССР юбилейный XV национальный праздник Ысыах Олонхо проводится в Верхневилюйском улусе.

В праздничную программу включено более 100 культурно-обрядовых и спортивных мероприятий. Впервые за два года праздник состоится в очном формате, ожидается участие свыше 15 тысяч человек. Приедут гости не только со всех уголков республики, но и из регионов России и дружественных зарубежных стран.

Подготовка к национальному празднику началась два года назад в 2020 году. За это время на месте празднования возведены центральное тусулгэ с трибуной на 2200 мест, центр кумысопития, Священное дерево «Аал Луук мас», место для встречи солнца, Аар-Баҕах сэргэ, Аллея Республики.

«Ысыах, посвященный героическому эпосу, объединяет всех жителей нашей многонациональной республики. Олонхо — бесценное богатство, заключающее в себе всю красоту, могущество и яркость якутского языка. Это духовно-культурное достояние и историческая память нашего народа», — сказал глава республики Айсен Николаев.

Жителей и гостей Верхневилюйского улуса Якутии ждет участие в масштабной и насыщенной программе — театрализованное зрелищное открытие праздника, разнообразные тематические конкурсы мастерства, выставки, ярмарки, концерты, соревнования, конные скачки и многое другое.

Обряд встречи солнца «Хотун Бүлүү аламай маҥан күнэ» состоится 20 июня в 2:30 ночи. Торжественная церемония открытия праздника «Хотун Булуу туонатыгар — Олонхо ыhыа5а» в тусулгэ «Алгыс» 20 июня с 11.00 часов.

В театрализованных мероприятиях будут задействованы артисты Театра Олонхо, Саха театра, Театра танца, Театра юного зрителя, Театра коренных малочисленных народов Севера, главным режиссером праздника является Руслан Тараховский. В церемонии открытия примут участие порядка 2,3 тысяч человек.

Ключевым событием Ысыаха Олонхо станет IV международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо», посвященный культурному наследию народов России и мира. Представители регионов России и стран-участников фестиваля ознакомят якутян и гостей республики с нематериальными формами культуры народов мира — от языческих обрядов, фольклора до театрального искусства.

Проведение научного симпозиума «Сохранение и популяризация нематериального этнокультурного наследия: традиции и современность» поспособствует разработке дальнейшей политики по сохранению и развитию этнокультурного нематериального наследия народов мира. В рамках симпозиума проведут встречи, мастер-классы, лекции.

В конкурсе «Дарханнар Дарханнара» примут участие победители разных лет конкурса запевал осуохай Ысыаха Олонхо. Марафон художественного чтения олонхо Платона Ойунского «Ньургун Боотур стремительный» планируется провести с участием 100 представителей муниципальных образований. В рамках программы фестиваля также состоится открытие нового здания Дома Олонхо, где пройдет премьера спектакля-олонхо «Хардааччы Бэргэн».

Отметим, что традиция проведения Ысыаха Олонхо была заложена 15 лет назад в рамках I Десятилетия Олонхо. С того времени ежегодно хозяевами национального праздника становятся различные улусы республики. Проведение Ысыаха Олонхо задает темп как поддержке духовности и культурного наследия, так и социально-экономическому развитию муниципальных образований Якутии.