Республика готовится к 250-летнему юбилею первого якутского парламентария

15 июля прошло заседание организационного комитета по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 250-летию Ивана Емельяновича Мигалкина, инициатора основания и главного родоначальника Якутской Степной Думы.

Участники заседания обсудили основные вопросы плана юбилейных мероприятий, требующие решения на республиканском и районном уровне. Это, прежде всего, мероприятия, запланированные в селе Тулуна Усть-Алданского улуса: подключение к центральному отоплению домов граждан, проживающих по улице имени И.Е. Мигалкина, обустройство сквера, ремонт улиц в селах Тулуна, Борогонцы и другое.

В целях увековечивания памяти И.Е. Мигалкина будут изданы архивные материалы о его жизни и деятельности, переиздание работ авторов М.М. Федорова, З.И. Петуховой о Якутской Степной Думе. В историческом парке «Россия – моя история» будет организована виртуальная выставка.

План мероприятий состоит из 5 разделов и 25 пунктов. В рамках юбилейных мероприятий также пройдут региональная и республиканская научно-практические конференции, круглый стол с участием краеведов, историков. Завершающим мероприятием станет торжественное заседание общественности республики, которое планируется провести в городе Якутске в конце года.