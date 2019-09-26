Республика. Эпизод IV: Новая надежда

РЕСТАВРАЦИЯ СИСТЕМЫ

В экономике Якутской АССР преобладала дотационная модель – в условиях единой плановой системы финансовые и материально-технические ресурсы выделялись централизованно.

Еще в 1920-е годы команда Максима АММОСОВА добилась выделения республике определенной квоты от добычи полезных ископаемых и от сдачи пушнины государству – и в первые годы Якутской автономии действительно проводилась такая политика при поддержке центра.

Потом подход центра изменился, но в обкоме и Совете министров считали, что бюджет Якутии будет и должен расти соответственно вкладу республики в союзную казну. Отсюда такая настойчивость якутского руководства, чтобы началось освоение алмазных, а позднее угольных месторождений. И такая концепция в принципе оправдалась – учитывая, что недра Якутии давали стране миллиарды долларов, разрешили полный перевод аграрной отрасли республики в совхозную структуру с мощным финансированием и материально-техническим снабжением, что в разы повысило благосостояние коренного населения. Но при этом Якутия оставалась самой отсталой во всем СССР в социальном плане – решение этого вопроса также видели в увеличении финансирования за счет квоты от добычи природных ресурсов.

Убежденный и последовательный носитель такой обкомовской концепции, Михаил НИКОЛАЕВ в период кардинальной смены социально-экономического устройства страны инициировал переход на качественно новую модель экономики республики – на модель ренты. Получаемые большие валютные отчисления от добычи полезных ископаемых, в первую очередь – алмазов, стали основой новой экономики – республика получала в год 530 миллионов долларов в первое время, затем эта сумма стала неуклонно снижаться.

При Вячеславе ШТЫРОВЕ и Егоре БОРИСОВЕ произошла реставрация дотационной модели. В этом не было, естественно, их прямой вины – наступило иное время централизации, новой ипостаси административно-командной системы.

В результате Республика Саха (Якутия) находится на втором месте после Дагестана по объему дотаций из федерального бюджета. В 2018 году Дагестан получил 62,7 миллиарда рублей дотаций всех видов, а Якутия – 60,77 миллиардов дотаций (после уточнения бюджета). При этом учтем, что население Дагестана – 3,06 миллиона человек, а Якутии – 0,96 миллионов.

Откат к дотационной модели, нужно честно признаться, произошел и из-за просчетов руководства республики – в 2004-2009 годах были проданы или уступлены стратегические активы и ресурсы, а когда была узаконена практика уплаты налогов по месту нахождения головной организации, ушли ранее оплачивавшиеся в Якутии большие налоги.

ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА

В этой статье специально используются названия и кадры из знаменитой серии «Звездные войны». В этом есть и элемент «оживления» восприятия текста, но есть и глубинный смысл, который раскрою в конце статьи.

Сформировавшаяся в годы управления Михаила Николаева рентная модель экономики не могла быть долгоживущей и носила очень много скрытых угроз. Я как один из членов николаевской команды (помогал ему как журналист с 1989 года, потом был его помощником и советником), хорошо помню обсуждения о краткосрочности рентных отношений с центром.

Выход видели в развитии новых отраслей экономики, которые в то время могли быть преимущественно добывающими и экспортно-ориентированными.

В конце 2001 года Михаил Николаев был вынужден уйти в отставку.

ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ

Решение задачи по промышленной модернизации республики легла на плечи Вячеслава ШТЫРОВА и его команды.

Но раскачка была достаточно долгой – только в январе 2006 года во время рабочей поездки Владимира ПУТИНА в Якутск был рассмотрен черновой план Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года.

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Для запуска штыровских мегапроектов была проведена массовая продажа и уступка стратегических активов и ресурсов.

Системообразующие предприятия, активы и ресурсы ушли, а мегапроекты реально так и не были запущены, кроме тех, которые осуществлены и реализуются федеральными корпорациями при минимальном участии местных властей. Даже железная дорога введена в постоянную эксплуатацию лишь в августе 2019 года, вместо обещавшегося 2013-го.

И Михаилу Николаеву, и Вячеславу Штырову пришлось много воевать с различными олигархами и федеральными сановниками.

У Николаева самым главным противником был Анатолий ЧУБАЙС, возглавлявший Администрацию Президента России, работавший первым вице-премьером.

У Штырова таким главным противником был вице-премьер, министр финансов Алексей КУДРИН, хотя в свое время именно благодаря Кудрину Штыров стал президентом Якутии.

В 2010 году Штыров также ушел в отставку.

ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ

Республику возглавил Егор БОРИСОВ, получивший поддержку Кудрина – ярого врага Штырова.

Основной тренд борисовского времени – усиление процессов урбанизации.

Раньше массовому переходу населения в город мешал жилищный вопрос – жилье распределялось властями, а кооперативное строительство было ограничено.

При Вячеславе Штырове началось массовое строительство жилья в Якутске – причем, не точечное, а системное, кварталами. Начали работать ипотечные программы. Кроме того, у нас было самое большое в стране количество ветхого жилья – яркое проявление упомянутого выше социального отставания Якутии. Когда государство конфискованные у структур ЮКОСа миллиарды решило направить на ликвидацию аварийного жилья, то власти республики сумели добиться включения Якутии в эту программу, что также сыграло значимую роль в росте строительства жилья в Якутске.

При Егоре Борисове банковские ипотечные программы стали массовыми, что ускорило переход населения из сельской местности в Якутск. А на ликвидацию аварийного жилья из федерального бюджета стали выделять десятки миллиардов рублей.

И, как закономерное следствие, началось падение количества крупного рогатого скота – стало меньше людей в селах, стало и меньше скота, это взаимосвязано.

И при Николаеве, и при Штырове, и при Борисове основной упор при строительстве школ делался на сельской местности, поскольку школы были как бы якорями для удержания части населения. Особенно ярко и акцентированно это проявилось при Борисове.

Массовая урбанизация, слом привычного уклада жизни – колоссальный социальный стресс для якутского общества. И этот стресс вылился в рост протестных умонастроений, поскольку ни Борисов, ни его окружение не смогли дать народу ясные и реальные общенациональные цели и задачи.

В итоге Борисов стал самым, скажем так, нелюбимым руководителем республики за всю ее историю. Образно говоря, он стал жертвой «мести ситхов» – ситхи в космологии «Звездных войн» являются олицетворением отрицательных эмоций, ненависти. А ведь Борисов действительно стал для части общества объектом, вызывающим негатив и хейтерство в социальных сетях.

В 2018 году Борисов ушел в отставку.

ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА

У Николаева был Чубайс, у Штырова – Кудрин, а у Борисова – вице-премьер и полпред Юрий ТРУТНЕВ.

Какова была роль Трутнева в уходе Борисова – станет известно не скоро.

Ожидания от Айсена НИКОЛАЕВА у народа очень высокие.

Это, с одной стороны, хорошо – он имеет определенный карт-бланш. Ему многое простят, пока он символизирует надежду на перемены.

С другой стороны – если ожидания не оправдаются в силу различных причин, не всегда от него зависящих, то разочарование будет сильнее.

Возраст у Айсена Николаева – продуктивный, встал во главе республики, когда ему исполнилось 46 лет. На фоне Михаила Николаева (возглавил в 54 года), Вячеслава Штырова (в 49 лет), Егора Борисова (в 56 лет) он кажется молодым.

Но с середины ХХ века Якутской республикой руководили еще более молодые – Семену БОРИСОВУ было 40 лет, когда он в 1951 году стал первым секретарем Якутского обкома партии, Гавриилу ЧИРЯЕВУ в 1965 году тоже было 40 лет.

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

«Пробуждение силы» — название одного из сиквелов «Звездных войн».

Какие новые задачи стоят перед республикой и, следовательно, перед ее новым руководством (имея в виду не только персонально Айсена Николаева, но и его команду)?

Попытаться выйти за лимиты вновь доминирующей дотационной модели экономики и начать формировать модель развития.

При этом, естественно, федеральные дотации останутся, поскольку они выделяются для исполнения ряда переданных республике федеральных полномочий, а также в рамках реализации национальных программ. Рента от добычи полезных ископаемых, несмотря на то, что основные налоги уходят в центр или в другие регионы (где зарегистрированы добывающие корпорации), будет возрастать по мере расширения ввода в оборот природных ресурсов республики.

Модель развития предполагает мобилизацию внутренних ресурсов, что в условиях Якутии и современных мировых тенденций, скорее, предполагает активное участие республиканских предприятий в добыче полезных ископаемых, развитие IT-технологий, а также, при возможности, формирование перерабатывающей промышленности, например, газохимию с целью получения топлива для автомобильного, речного и железнодорожного транспорта.

Углеводородные ресурсы Якутии еще в течение многих десятилетий будут вовлекаться в мировой оборот, республика является одной из последних глобальных резервов добычи нефти и газа. До сих пор добыча полезных ископаемых у нас велась и ведется, за редкими исключениями, вне якутской ойкумены — территории расселения якутов. Однако новые месторождения будут открываться и эксплуатироваться уже на землях якутской ойкумены и это может дать импульс активному притоку местных трудовых ресурсов в нефтегазовый сектор, вовлечению республиканских предприятий в освоение углеводородных месторождений и в сервисный сектор обслуживания отрасли.

Если смотреть в средней и отдаленной перспективе, то Якутия может стать территорией глобальных транспортных коридоров.

Уже сейчас построены магистральные трубопроводы «Восточная Сибирь — Тихий океан» и «Сила Сибири».

Активно обсуждаются несколько вариантов газопровода до Аяна на Охотском море, чтобы далее везти газ в виде СПГ танкерами в КНР, Японию, Южную Корею и другие развивающиеся страны Восточной Азии и, возможно, Тихоокеанского побережья Южной Америки по мере роста их потребности в энергоресурсах. Эти проекты также предполагают появление в Аяне морского порта, через который ввозить грузы в Якутию будет короче и проще.

Также автодорога от Якутска до Аяна со строительством морского порта в Аяне, не исключено, может иметь оборонное значение в плане создания Второго стратегического эшелона в Северо-Востоке Евразии.

Свыше века мечтают о межконтинентальной железнодорожной магистрали из Америки в Азию и далее в Европу через Берингов пролив. Нет ясности — будет ли востребована эта магистраль, насколько она рациональна с точки зрения логистики. Но если будет экономическая целесообразность, она может быть построена.

Другой проект предполагает строительство железнодорожной магистрали Китай — Олекминск — Сунтар — Удачный — Хатанга, пропускной способностью несколько миллионов стандартных 20-футовых контейнеров год для перевозки грузов в Европу через Северный морской путь. Этот проект значительно упрощает доставку грузов за счет того, что практически вдвое сокращается морской маршрут и нет необходимости прохождения через Восточно-Сибирское и Чукотское моря с их традиционно сложной ледовой обстановкой. Если доставка груза по маршруту через Суэцкий канал в Берлин занимает примерно 30-35 дней, то через Хатангу доставка в Берлин может занять примерно 15 дней. Также расчеты показывают, что себестоимость доставки через Хатангу может быть сравнима с суэцким маршрутом. Но этот проект сейчас находится только на стадии теоретического обсуждения, при этом экономическая рациональность признается многими экспертами.

Ленский мост может и должен стать стимулом и опорой новой модели развития, поэтому она стоит в числе приоритетных задач нового руководства республики.

Если все получится, модель развития может стать одним из главных источников пополнения республиканского бюджета, а значит, для повышения благополучия жителей Якутии.

СИЛЫ СУДЬБЫ

«Силы судьбы» — название одного из легенд-сериалов «Звездных войн», основной посыл — влияние принимаемых решений на судьбы людей и общества.

Было бы большой ошибкой, чреватой серьезными последствиями, считать, что модель развития — чисто экономическая категория.

Нация без развитой культуры быстро маргинализуется и начинает проигрывать в конкурентной борьбе с другими.

Этот процесс наши старшие поколения очень хорошо помнят — был период, когда сами же якуты считали, что якутская культура, якутская литература, якутский язык и сам якутский народ не выдерживают сосуществования с более развитыми в цивилизационном плане народами и обречены на быстрое растворение и исчезновение.

Мощнейший культурный рывок якутского народа с 1990 года связан с личностью Андрея БОРИСОВА, что признается политическими и культурными лидерами других национальных республик и даже некоторых государств СНГ, у которых масштабы, темпы и курс развития национальной культуры значительно отстают от нас. И дело не только в «алмазных долларах», а в том, что якутам повезло иметь во главе своей культуры харизматичного и талантливого министра, умеющего увлекать за собой людей.

Разумеется, значима была роль Михаила Николаева и Вячеслава Штырова, которые практически всегда поддерживали инициативы Андрея Борисова.

Но необходимо откровенно признать, что развитие культуры в Якутии уже уперлось в потолок. Дальше куда и как развиваться?

Скоро начнется стагнация, а это приведет к культурной рецессии, которая неизбежно сменится тотальным глубоким спадом. А дальше — национальная дезинтеграция.

Поэтому якутской культуре необходим новый простор для развития — а это уже международный уровень.

И необходимо предъявить миру нечто уникальное.

А это у нас может быть только искусство олонхо, в первую очередь — театральное искусство олонхо. Понимая это, еще Штыров поддержал создание Театра Олонхо.

Строительство Арктического культурного кластера как международного центра ЮНЕСКО, в составе которого будут Театр Олонхо и Сахатеатр — совершенно верное решение нового руководства республики.

Нам уже пора развивать не просто нашу культуру, это — пройденный этап, а создавать нашу национальную цивилизацию.

В сфере IT-технологий и IT-творчества не случайно лидируют представители народов с развитой культурой, более креативные и, скажем прямо, более цивилизованные — это их конкурентное преимущество. И если мы хотим создавать модель развития, в которой значимое место должна занять IT-сфера, то хотя бы из-за экономической целесообразности мы должны уделить большое внимание сфере своей национальной культуры.

Будем надеяться, что руководство и народ республики примут верные решения в сфере культуры и мир увидит появление уникальной якутской цивилизации.

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ

«Последние джедаи» — название одного из сиквелов «Звездных войн».

Джедаи — не просто рыцари, они — пассионарные люди, которые активно реализуют свою миссию. Применительно к нашим условиям, наверное, можно сказать, что они — те из нас, которые вносят свой вклад в историческую миссию якутского народа.

И, конечно, все мы понимаем, что таких людей становится все меньше и меньше.

Причина, кажется, в том, что наш народ утратил не просто единую национальную идею, но и объединяющую нас мечту.

Разумеется, почти все мы мечтаем, немало людей грезят не только о своем личном счастливом будущем, но и том, как бы сделать нашу жизнь, нашу республику лучше.

Но уже давно, много десятилетий, наше общество, не только якутское, но и российское, а ранее — советское, утратили нечто неосязаемое, но очень важное — единую цель, единое стремление.

А ведь были времена, когда хотя бы самая активная часть советского общества мечтала, размышляла, стремилась, образно говоря, к созданию «Города Солнца» Томмазо КАМПАНЕЛЛЫ.

Сейчас, если у людей спросить, кто такие братья Аркадий и Борис — то большинство скажет: «Ну, это же РОТЕНБЕРГИ!».

А ведь всего несколько десятилетий назад любой российский интеллигент, не задумываясь, сказал бы: «Конечно, СТРУГАЦКИЕ».

Вот до чего мы дошли — от вдохновения великой фантастикой Стругацких до ситуации, когда знают только об олигархах Ротенбергах.

Творчество самих Стругацких — яркое свидетельство зарождения и усиления духовного кризиса советского общества: от героической «Страны багровых туч» до «Пикника на обочине», который выразил ощущение тупика и породил тему сталкеров и духовного сталкерства.

У нас почти не осталось джедаев, которые стремятся бороться за общенациональные цели и ценности, практически все с активной жизненной позицией ушли в отзеркаленный в фейсбуке и Инстаграме индивидуализм, а другие — в апатию и пессимизм, в зависть и ненависть к тем, кто пытается сформулировать и реализовать историческую миссию народа.

Поэтому нам необходимо определить общую для всего населения — якутов, русских, малочисленных коренных народов и других — цель.

Этой целью, вероятно, является формирование модели развития Республики Саха (Якутия). И эта доминанта является парадигмой замыслов и планов нового руководства, новой команды.

И теперь, думаю, становится понятно, почему в этой статье широко использованы символы из великой космической саги «Звездные войны».

Именно космос издавна служил наиболее захватывающей ареной фантастики — созданный в 1923 году, когда страна после Гражданской войны лежала в руинах, роман «Аэлита» Алексея ТОЛСТОГО сыграл огромную роль в мобилизации духовного оптимизма народов провозглашенного в 1922 году Советского Союза.

Мир олонхо имел грандиозный космический размах, именно это, думается, притягивало, завораживало и вдохновляло наших предков, которые боролись за выживание в суровом краю, порождало у них национальный оптимизм, который помог освоить миллионы квадратных километров территорий, на которых ранее могла быть только присваивающая модель экономики (охота, рыболовство, собирательство) с элементами пастушьего оленеводства.

У нас общество разучилось реально поддерживать свое руководство, а в эпоху суверенитета такая поддержка, хотя бы моральная, была. Общество у нас стало безыдейное, безынициативное, безвольное.

Новое руководство республики, согласитесь, должно не просто управлять республикой, ставить задачи, но и научиться вести общество за собой, сделать народ своим союзником, зарядить людей своим оптимизмом и получить их реальную поддержку, а не просто голоса на выборах разных уровней.

Только тогда у нас получится создать модель развития, сделать рывок и вывести народ на новый уровень жизнеобеспечения и благополучия.

Будем надеяться, что у нас получится объединиться ради общей цели. У нас нет иного выхода.