Респект: Сунтарский глава навестил якутян в военной части

Глава Сунтарского района Анатолий Григорьев прибыл к своим мобилизованным землякам в Уссурийск, привез им посылки от родных и помощь от улуса.

Фото: Соцсети Источник: Телеграм-канал общественно-политической интернет-газеты "V ЯКУТИИ.РУ"

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