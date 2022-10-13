13.10.2022
19:04
614
Общество
Респект: Сунтарский глава навестил якутян в военной части
Глава Сунтарского района Анатолий Григорьев прибыл к своим мобилизованным землякам в Уссурийск, привез им посылки от родных и помощь от улуса.
Фото: Соцсети
Источник: Телеграм-канал общественно-политической интернет-газеты "V ЯКУТИИ.РУ"
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