Решилась судьба якутского фонда «Иитии», потратившего деньги дольщиков

9 июля в Арбитражном суде РС(Я) состоялось судебное заседание по заявлению о признании застройщика Региональный общественный фонд «Иитии» банкротом.

Определением арбитражного суда застройщик Региональный общественный фонд поддержки инициатив пенсионеров «Иитии» (Воспитание) признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена член некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Маршинцева Сардана Степановна.

Региональный общественный фонд «Иитии» осуществлял долевое строительство 15-квартирного жилого дома по ул. Ленина в селе Чурапча. Срок ввода дома в эксплуатацию изначально был определен до декабря 2016 года, затем неоднократно переносился.

Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) напоминает гражданам-участникам долевого строительства объектов Регионального общественного фонда «Иитии», о необходимости, в рамках дела о банкротстве, предъявить требование о передаче жилого помещения, машино-места и нежилого помещения или денежного требования конкурсному управляющему не позднее 3-х месяцев со дня получения уведомления конкурсного управляющего. Если по уважительной причине срок был пропущен, то он может быть восстановлен арбитражным судом.

На основании этих требований конкурсный управляющий составляет Реестр требований кредиторов. Занесение в данный Реестр обманутых дольщиков дает юридическое основание для получения помощи от государства.

Существует несколько способов восстановления прав граждан – участников строительства объектов незавершенного строительства, включенных в Единый реестр проблемных объектов получения жилья участником долевого строительства при банкротстве (ликвидации) застройщика:

1. Выплата возмещения гражданам — участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, гражданам по договорам, предусматривающим передачу жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений;

2. Выплата возмещения гражданам, являющимся членами жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, который создан в соответствии со статьей 201.10 Закона о банкротстве и которому были переданы права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок.

3. Финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства.

Принятие решения о способе восстановления прав обманутых дольщиков относится к компетенции публично-правовой компании «Фонд по защите прав граждан-участников долевого строительства».

Напомним, что застройщик в 2016 году приступил к строительству многоквартирного жилого дома по ул. Ленина в с. Чурапча. Согласно разрешению на строительство, первоначальный ввод 15-квартирного жилого дома был запланирован в июле 2017 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 45%, по нему заключено 7 договоров долевого участия.