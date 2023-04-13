Решил воспользоваться находкой, а зря

В Мирнинском районе полицейскими установлен мужчина, причастный к совершению кражи с банковской карты

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже денежных средств с утерянной банковской карты обратилась жительница Мирного.

В ходе оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен ранее неоднократно судимый 35-летний гражданин.

По данным следствия, подозреваемый, подобрав на улице банковскую карту заявительницы, не принял никаких мер к ее возврату, а решил воспользоваться находкой. Путем бесконтактной оплаты мужчина совершил несколько покупок в различных магазинах города, потратив более 5 000 рублей на алкоголь и бытовую химию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.