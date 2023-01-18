Решил съездить за алкоголем в ресторан, но…

Суд постановил: конфисковать и обратить в доход государства — ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Апелляционная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по уголовным делам изменила приговор Мирнинского районного суда, которым осужденный был признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 Уголовного Кодекса РФ (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ему назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Не согласившись с приговором районного суда, посчитав его излишне суровым в части назначения максимального дополнительного наказания, зампрокурора г. Мирный подал апелляционное представление, в котором просил наказание смягчить, но, вместе с тем, конфисковать автотранспортное средство осужденного как орудие преступления. Сторона защиты не возражала против смягчения наказания, но просила в части конфискации автомобиля приговор суда оставить без изменения, а представление — без удовлетворения.

Судом установлено, что осужденный, ранее лишенный водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время 26 июля 2022 года в г. Мирный, также, будучи пьяным, решил съездить за алкоголем в ресторан и на обратном пути был остановлен сотрудниками ОГИБДД.

Выслушав участников процесса, проверив доводы апелляционного представления, суд апелляционной инстанции постановил, смягчить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами до 2 лет 6 месяцев, а также на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ конфисковать и обратить в собственность государства транспортное средство осужденного, принадлежащее ему на праве собственности.