20.12.2020
14:05
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Происшествия

Решил прокатиться на маминой машине…

19 декабря около 21час.50мин. в  дежурную часть   ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том что, на перекрестке ул. Нюйская – ул. Заозерная г.Ленска произошло дорожно-транспортное происшествие.

На месте  происшествия сотрудниками ГИБДД было, предварительно, установлено, что водитель 2003 г. р.,  управляя автомашиной «ВАЗ-21074» и следуя по ул. Заозерная,   на  перекрестке с  ул. Нюйская  не уступил дорогу  автомобилю «Ниссан Навара»,  пользующемуся преимуществом в движении,   в результате чего произошло столкновение с ним, после чего последний  наехал  на светофорный объект.

После ДТП в Ленскую ЦРБ за медицинской помощью обратился 17-летний  пассажир «Жигулей»: у него медики диагностировали сотрясение головного мозга,  ушибы мягких тканей головы.

Несовершеннолетний водитель российской легковушки не имеет водительского удостоверения, в момент аварии был трезв, однако ранее уже неоднократно попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции и привлекался к административной ответственности, в том числе за езду без прав. В результате ДТП молодой человек не пострадал, травм удалось избежать и хозяину иномарки: в момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.

По словам нарушителя, накануне поездки они с другом ремонтировали автомашину его матери, после чего решили прокатиться. В отношении несовершеннолетнего водителя составлены сразу несколько административных материалов за нарушения ПДД, в том числе за отсутствие необходимых документов, а также за повреждение элементов дорожной  инфраструктуры.

По факту ДТП проводится проверка.

                      

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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