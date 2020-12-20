Решил прокатиться на маминой машине…

19 декабря около 21час.50мин. в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том что, на перекрестке ул. Нюйская – ул. Заозерная г.Ленска произошло дорожно-транспортное происшествие.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД было, предварительно, установлено, что водитель 2003 г. р., управляя автомашиной «ВАЗ-21074» и следуя по ул. Заозерная, на перекрестке с ул. Нюйская не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Навара», пользующемуся преимуществом в движении, в результате чего произошло столкновение с ним, после чего последний наехал на светофорный объект.

После ДТП в Ленскую ЦРБ за медицинской помощью обратился 17-летний пассажир «Жигулей»: у него медики диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы.

Несовершеннолетний водитель российской легковушки не имеет водительского удостоверения, в момент аварии был трезв, однако ранее уже неоднократно попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции и привлекался к административной ответственности, в том числе за езду без прав. В результате ДТП молодой человек не пострадал, травм удалось избежать и хозяину иномарки: в момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.

По словам нарушителя, накануне поездки они с другом ремонтировали автомашину его матери, после чего решили прокатиться. В отношении несовершеннолетнего водителя составлены сразу несколько административных материалов за нарушения ПДД, в том числе за отсутствие необходимых документов, а также за повреждение элементов дорожной инфраструктуры.

По факту ДТП проводится проверка.