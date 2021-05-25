Решил ли Минтранс открывать переправу Якутск-Нижний Бестях?

Как сообщило Минтранс РС (Я) на 25.05.2021 на 15:00 судоходная обстановка действует на р.Лена на участке Осетрово – до устье р.Олекма, а также на участке Нижний Бестях — Якутск.

Действует судоходная обстановка на р.Амга на участке от устья до с.Покровка и р.Алдан на участке 511 – 405 км., а также на р.Вилюй на участке Нюрба – Кызыл Сыр (200 км) (по программе срок установлен – 26 мая).



По оперативной информации на реке Лена на участке Покровск — Сангар наблюдается остаточный ледоход, в связи с этим ФБУ «Администрация Ленского бассейна» 25 мая 2021 года принято решение об открытии судоходной обстановки на р.Лена на участке «Якутск – Нижний Бестях».



Имеется скопление ледовых полей возле причала со стороны г.Якутска, для его устранения направлена буксирная техника.

После чего будет принято решение об осуществлении регулярных рейсов на переправе «Якутск – Нижний Бестях».



Вниманию жителей Якутии: просим вас использовать только разрешенные виды речного транспорта, не подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Пробный рейс будет осуществлен без загрузки судна!



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