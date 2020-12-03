03.12.2020
09:29
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Культура

Решетки творчеству не помеха

В следственном изоляторе осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения, готовятся к конкурсу ледяных и снежных фигур. Этот конкурс проводится ежегодно с декабря по январь и в нем принимают участие все учреждения УФСИН.

Осужденные разработали макет быка, являющегося по восточному календарю символом наступающего 2021 года. После этого они сформировали основной объем фигуры из необходимого количества ледяных блоков, расчертили и обработали электрическими и ручными инструментами.

В уже готовую фигуру быка осужденный, имеющий образование по специальности электрика, вмонтировал подсветку.

Ледяное творение, созданное осужденными, стало настоящим украшением территории учреждения, и они надеются на победу в конкурсе.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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