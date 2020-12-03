Решетки творчеству не помеха

В следственном изоляторе осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения, готовятся к конкурсу ледяных и снежных фигур. Этот конкурс проводится ежегодно с декабря по январь и в нем принимают участие все учреждения УФСИН.

Осужденные разработали макет быка, являющегося по восточному календарю символом наступающего 2021 года. После этого они сформировали основной объем фигуры из необходимого количества ледяных блоков, расчертили и обработали электрическими и ручными инструментами.

В уже готовую фигуру быка осужденный, имеющий образование по специальности электрика, вмонтировал подсветку.

Ледяное творение, созданное осужденными, стало настоящим украшением территории учреждения, и они надеются на победу в конкурсе.