Решено как будут учиться школьники Якутска

По решению санитарно-противоэпидемической комиссии городского Якутска, принятом сегодня,6 ноября, учащиеся с 1-11 (12) классов столичных и пригородных школ с 8 ноября будут учиться в очном формате с соблюдением санитарных требований.

«Ограничительные меры продолжают действовать на кружки, секции, дополнительные занятия, школьные, внешкольные мероприятия, вне зависимости от форм собственности. Дополнительное образование в очном формате разрешено только индивидуальным занятиям», — сообщает пресс-служба администрации Якутска.

С 8 ноября возобновляется действие транспортных карт на общественном транспорте для всех учащихся.