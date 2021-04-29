Решено! Иду в Госдуму

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан написал в своем профиле инстаграм:

Источник @lutskanivan Решил принять участие в праймеризе партии «Единая Россия» по выдвижению кандидатов в депутаты в Государственную Думу РФ по списку. Политика вызывает у большинства из нас не всегда самые положительные ассоциации, но мое решение было взвешенным и вполне объяснимым. Врачи — люди с высокой ответственностью и способностью воспринимать и пропускать через себя чужие проблемы даже ближе своих собственных. Поэтому уверен, что политика нуждается во врачах, которые помогут улучшить нашу политическую систему. Партия «Единая Россия» нуждается в людях, которые вне зависимости от обстоятельств, званий и достижений готовы работать искренне для людей. Пандемия лишний раз показала, кто был готов действительно помогать своей Родине. Кто, вопреки риску заразиться, не остался дома и находился там, где требовалась помощь. Нужны ли врачи в политике? Конечно, да! А зачем врачам политика? Чтобы развивать нашу систему оказания социальных услуг. Если Вы ЗА, изменения в партии, ЗА здоровье Ваших детей и близких, ЗА развитие нашей страны, то регистрируйтесь на сайте предварительного голосования pg.er.ru. Голосование пройдет онлайн и на участках с 24 мая по 30 мая, голосовать можно не только за одного понравившегося кандидата, а за несколько. Готов ответить на Ваши вопросы и рассмотреть конструктивные предложения. #праймериз #якутия #ер #единаяроссия