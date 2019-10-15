Решение суда в отношении АЛРОСЫ осталось без изменений

15 октября 2019 года Верховным судом республики рассмотрена жалоба и дополнение представителей АК «Алроса» на решение Мирнинского районного суда РС(Я) от 15 августа 2019 года, которым оставлено без изменения Постановление руководителя Мирнинского комитета государственного экологического надзора – старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды от 09 апреля 2019 года, решение первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) – первого заместителя главного государственного инспектора Республики Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды от 28 мая 2019 года по делу об административном правонарушении в отношении Акционерной компании «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество).

Указанным Постановлением юридическое лицо — АК «АЛРОСА» (ПАО) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 8.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30000 рублей.

Судом установлено, что на основании приказа Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) от 20.08.2018 проведено обследование территории (акватории) реки Ирелях, место прорыва дамбы дражного котлована, которым выявлен перелив воды в многочисленных местах через тело дамбы дражного котлована; в 390 метрах к западу от разветвления русла реки Ирелях установлен размыв дамбы шириной примерно 60 метров. На момент обследования зафиксирован большой объем притока воды с дражного котлована в русло реки Ирелях. С места прорыва дамбы отобраны пробы воды, составлены протоколы взятия проб и образцов, акт обследования территории (акватории) на предмет соблюдения природоохранных требований.

В этот же день старшим государственным инспектором в области охраны окружающей среды Мирнинского комитета охраны природы вынесено определение о возбуждении административного расследования № 37/18.

В рамках административного расследования в целях установления загрязнения рек Ирелях, Малая Ботуобия отобраны пробы воды и донных отложений, составлены соответствующие протоколы взятия проб и образцов.

По результатам проведенных ГБУ Республики Саха (Якутия) «РИАЦЭМ» экспертиз взятых проб и образцов установлен факт загрязнения рек Ирелях и Малая Ботуобия с 20.08.2018 по 09.10.2018 вследствие поступления сточных вод с дражных котлованов лицензионного участка «Иреляхская россыпь» по следующим компонентам: взвешенные вещества, железа, медь, цинк, сульфат-ион, стронций, ионы железа, марганец, алюминий, бериллий.

Причиной прорыва дамбы явилось осуществление работ по разработке месторождений алмазов открытым и дражным способом с нарушением требований по охране водных ресурсов, мер безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений.

В связи с вышеуказанным, Верховный суд Республики Саха (Якутия) определил оставить решение Мирнинского районного суда РС(Я) от 15 августа 2019 года без изменения, жалобу – без удовлетворения.