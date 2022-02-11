Решение районного Совета депутатов о ликвидации ТТП в Усть-Майском районе отменено

11 февраля, состоялась очередная сессия депутатов Усть-Майского районного Совета депутатов, в повестке дня которой одним из пунктов был вопрос о пересмотре решения о ликвидации ТТП.

На сессии по данному вопросу были заслушаны выступления председателя районной Ассоциации эвенков Лидии Еремеевой, заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаила Погодаева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елены Голомаревой, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) Константина Роббека и районного прокурора Александра Смирникова. Выступающие предложили депутатам отменить решение от 21 декабря 2021 года о ликвидации ТТП «Усть-Майский район». Выступающие отметили, что за данным вопросом следит не только общественность Якутии, но и далеко за ее пределами. Республика по праву считается одним из лидеров в отстаивании прав КМНС и данный прецедент по ликвидации ТТП может серьезно подорвать данный имидж. Кроме того, решение о ликвидации ТТП в Усть-Майском районе перечеркивает, по словам выступающих, всю проделанную раннее работу по организации ТТП в Якутии. Районный прокурор отметил несоответствие положения ТТП и призвал создать межведомственную комиссию по приведению положения ТТП «Усть-Майский район» в соответствие с законом.

Доводы выступающих были услышаны депутатами — решение об отмене решения о ликвидации ТТП было принято единогласно.

Также депутаты решили удовлетворить протест прокурора и внести изменения в положение ТТП «Усть-Майское».

Таким образом в положительном ключе завершилась история с прецедентом по ликвидации территории традиционного природопользования, которой так громко завершился прошлый год.

Социальные сети коренных народов России с радостью восприняли решение районных депутатов об отмене своего предыдущего решения о ликвидации ТТП. В своих комментариях участники заслуженно отмечают роль лидеров коренных народов Якутии: Елены Голомаревой, Михаила Погодаева, Константина Роббека, Любови Христофоровой, Романа Калитина, Лидии Еремеевой и ее соратников по районной ассоциации эвенков, Ивана Трофимова и всех тех, кто все это время непрерывно работал по данному вопросу. Большое спасибо руководству российских организаций коренных народов, которые сразу откликнулись на ликвидацию ТТП, в том числе председателю Совета старейшин шорского народа Михаилу Тодышеву и президенту Ассоциации КМНССиДВ РФ Григорию Ледкову.

Все это время безостановочно велась работа по решению данного вопроса в интересах населения Усть-Майского района. Елена Голомарева, Михаил Погодаев, Константин Роббек, Роман Калитин, Дмитрий Марфусалов выезжали в Усть-Маю для встречи с населением, депутатами и руководством района. Была организована встреча с прокурором Александром Смирниковым. Но самое главное, и это отметила на заседании Елена Христофоровна, результатом работы станет более совершенное положение ТТП, по примеру которого будут вноситься изменения в положения других ТТП, в том числе за пределами Якутии.

На следующем заседании районного Совета депутатов новое положение должно быть принято решением совета.

Общественники северяне, особенно земляки, благодарят руководство и Совет депутатов Усть-Майского района, что после всех встреч и согласований вопрос оперативно был решен в положительном ключе.

О ликвидации ТТП тут.