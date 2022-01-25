Решение проблем ЖКХ и городской среды — через Госуслуги



В Якутии работает сервис «Госуслуги. Решаем вместе», через который жители рассказывают о любой проблеме — например, о яме на дороге или низком качестве питания в школе. Вопрос получают ответственные службы, а пользователь оценивает их работу, передает ЦУР Якутии.

После отправки пользователем проблема немедленно обрабатывается ЦУР и направляется в соответствующее ведомство, которое должно быстро решить ее. Недавно к сервису были подключены управляющие компании Якутска и регоператор «Якутскэкосети». «Теперь нет необходимости звонить в УК или «Якутскэкосети». Можно зайти в приложение, указать адрес и описание проблемы, прикрепить фото или видео», — говорит руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.

Когда проблема будет решена, отчет о ней придет в личный кабинет. Решение проблемы можно оценить по 5-балльной шкале. Если ответ ведомства не устроил или проблема не была решена, оценив ответ на 1 или 2 балла, можно отправить сообщение на доработку — его рассмотрят повторно.

Приложение доступно бесплатно в Google Play и AppStore.