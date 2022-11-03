Постпредство Якутии по ДФО совместно с региональным Минтруда продолжает работу по сверке списков призывников из республики, зачисленных в воинские части Восточного военного округа. Списки военнослужащих уточняются для своевременного перечисления единовременной выплаты и помощи семьям и близким родственникам мобилизованных. Об этом сегодня на брифинге сообщил Постоянный представитель республики по ДФО Ким БОРИСОВ.



«Постпредство по-прежнему продолжает оказывать содействие военнослужащим из Якутию, при призыве которых были допущены ошибки. Факт ошибочной мобилизации должен быть подтвержден документами, представляемыми родными и близкими мобилизованного в призывную комиссию и районный военкомат», — отметил Ким Борисов.



Он обратил внимание на то, что решение о возврате ошибочно мобилизованного принимает призывная комиссия муниципального района.



«В связи с этим, родственникам мобилизованных необходимо предоставить в призывную комиссию соответствующие документы, подтверждающие право на получение отсрочки от частичной мобилизации. После получения документов призывная комиссия, в случае признания права на предоставление отсрочки, готовит ходатайство о возврате ошибочно мобилизованного в адрес военной прокуратуры, которая принимает окончательное решение», – уточнил постпред

республики.



По словам Кима Борисова, по поручению главы Якутии Айсена Николаева также продолжается работа по материально-техническому дооснащению военнослужащих. Для бойцов закуплены и переданы квадрокоптеры, тепловизоры и другие виды специальной техники.