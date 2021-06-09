Решение о судьбе игр Дыгына принято

Соревнования по национальному многоборью «Игры Дыгына» пройдут в столице республики 26-27 июня без зрителей, сообщил телеканалу «Якутия 24» начальник управления физической культуры и спорта города Константин БУРЦЕВ.

«В связи с отменой очного празднования Ысыаха Туймаады направили письмо с просьбой разрешить провести состязания без допуска зрителей. Получили положительный ответ. К стадиону “Туймаада” допустим лишь 12 участников, 12 тренеров, судей и организаторов», – рассказал он.

Также Константин Бурцев подчеркнул, что обязательным требованием к участникам станет прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции.

За звание лучшего многоборца будут бороться Леонид ФИЛИППОВ (Амгинский район), Вячеслав ДЬЯКОНОВ (Намский район), Дьрайонтан НОГОВИЦЫН (Горный район), Николай МАТАННАНОВ (Таттинский район), Егор ФИЛИППОВ (Хангаласский район), Тимофей БОЛЬШАКОВ (Сунтарский район), Артем ВАРДАНЯН (Намский район), Владимир ФЕДОРОВ (Амгинский район), Павел ДРУЗЬЯНОВ (Чурапчинский район), Дмитрий ПЕТРОВ (Вилюйский район), Никита НОВГОРОДОВ (Усть-Алданский район), Айсен ЕЛИСЕЕВ (Якутск).