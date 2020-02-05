05.02.2020
13:44
173
Общество
Репортаж: в центре Якутска почти закончились маски?
Наша редакция сегодня проверила 11 аптек в центре Якутска на предмет наличия медицинских масок.
В большинстве аптек масок не нашлось. «Закончились» — был ответ в них. Также в некоторых, у кассы сразу было написано «Масок нет».
Маски нашлись только в двух аптеках в районе автовокзала. В одной аптеке маски стоили 6 рублей, а в другой — 7 рублей.
Также стоит отметить, что в аптеке где маски стоили по 6 рублей, впереди стоял дедушка (на вид, старше семидесяти лет) и купил две толстые пачки масок. Судя по сумме чека — дедушка приобрел 100 штук масок.
Вот такие дела.
Источник: SAKHALIFE.RU
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