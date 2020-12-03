Репортаж с поезда

И мчится в завтра этот поезд, тускнеет быстро огонек, Колеса четко пишут повесть стальных уверенных дорог…

Поезд. Все увереннее входит в нашу жизнь передвижение по железным дорогам Якутии на поездах одноименной компании. Не надо уже никого убеждать, что это самый безопасный и надежный вид транспорта. Мы испытываем радость и удовольствие от поездки на нём. Хочешь — лежишь, хочешь — сидишь, хочешь — стоишь, хочешь — идёшь. Туалет — пожалуйста, кипяток – пожалуйста, ресторан — пожалуйста. Романтика! В сумасшедший век непрерывного движения, когда не замечаешь, как в буквальном смысле слова летит время, именно поездка на поезде дает шанс приостановить бег времени, побыть наедине со своими мыслями, а порой даже и пересмотреть то, что казалось уже решенным…

Итак, наш маршрут на поезде АО «АК «ЖДЯ» Алдан – Благовещенск. Сразу на входе в вагон в глаза бросается памятка по профилактике коронавирусной инфекции. В вагоне тепло, многие пассажиры, севшие в этот поезд в Нижнем Бестяхе или Томмоте, уже спят, ведь за окном почти полночь. Новый плацкартный вагон производит приятное впечатление и даже на боковых полках прекрасно спится под убаюкивающий перестук вагонных колес. Многое изменилось за последние годы, поезда стали совсем другими, чем 20 лет назад, и по внутренней отделке, и по чистоте, и по комфорту. Пассажирам уже не надо возить с собой мыло, туалетную бумагу, полотенца – все это есть в каждом вагоне и регулярно пополняется. Надо отметить, что и постельное белье в вагонах «Железных дорог Якутии» свежее, как подкрахмаленное, белоснежное, легкие поролоновые матрацы со съемными чехлами идеально ложатся на полки. Приятно лежать под одеялом, они теперь не колючие 50-х годов, а мягкие пледы. В поезде можно заказать себе завтрак, обед и ужин. Приготовят в ресторане и принесут. К тому же, по вагону периодически официант носит выпечку: пирожки, пиццу, сосиски в тесте. Кипяток всегда есть бесплатный. А еще теперь совершенно не напрягает мысль, что вот-вот разрядится телефон или планшет. Розетка для зарядки предусмотрена у каждого места во всех новых вагонах, как и светящееся табло, показывающее время, температуру «за бортом» и информирующее о том, занят или свободен туалет.

Наутро попив чайку из неизменного атрибута железной дороги — стаканов в подстаканниках, пассажиры беседуют, читают, смотрят в свои гаджеты. Их беспечное времяпрепровождение прерывает проходящий наряд полиции, внимательно оглядывающий вагон.

Затем появляется сотрудник в форме АК «ЖДЯ» в маске и перчатках с бесконтактным термометром для измерения температуры, он корректно будит пассажиров, приближая к оголенной руке прибор. Слава богу, у попутчиков температура в норме. Конечно, тревога присутствует у всех, и разговоры, к сожалению, у людей начинаются с новостей, кто, где и когда заболел… Но железная дорога, опять же, делает свое дело, она успокаивает и вселяет уверенность, что все будет у всех хорошо.

Обратный путь из Благовещенска до Алдана пришлось планировать из Белогорска с пересадкой в Нерюнгри. Тут и разговорились с попутчиками.

Валентина Алексеевна С.: «Я часто езжу этим поездом до Благовещенска, в основном, попадаю на беспересадочный вагон. Сейчас на маршруте Нижний Бестях – Благовещенск курсирует плацкартный новенький вагон, сажусь в Алдане в него и еду до конца. Неудобство одно – долгая стоянка на станции Тында. Те пассажиры, у кого есть там родные или знакомые, не унывают, идут в город, отдыхают там, гуляют до посадки, кто-то отсыпается в вагоне, читает. Условия созданы идеальные, биотуалет круглосуточно открыт. Могу выразить только слова благодарности проводникам за чистоту и порядок, за тепло в вагоне, хотя на улице уже стоят морозы.

Сегодня возвращаюсь уже домой из Благовещенска с пересадкой в Нерюнгри, вагон тоже плацкартный, и хотя он не новый, не оснащен биотуалетом, как предыдущий, но чистота поддерживается идеальная. Проводник Лена — приветливая девушка, старается, чтобы все пассажиры чувствовали себя комфортно. Очень приятно и то, что компания «Железные дороги Якутии» запустила к своему небольшому составу вагон-ресторан.

Мы пообедали в нем, меню разнообразное: на выбор первое, второе, салат, чай, цены вполне демократичные, намного ниже, чем в вагоне-ресторане РЖД. Так что желаю «Железным дорогам Якутии» дальнейшего развития, снижения времени стоянок в пути, увеличения беспересадочных маршрутов в разные города. Видно, что даже в период пандемии люди пользуются железнодорожным транспортом, во всяком случае, свободных мест на нижних полках нет даже при заблаговременном приобретении билетов».

Червяков Виктор Борисович, увозил внука в Нерюнгри и возвращается домой в Томмот. К железной дороге Якутии имеет самое прямое отношение, когда-то строил ее, работая в МК-152, во «Взрывпроме»:

«Мне очень нравится путешествовать поездом, этот маршрут удобен, все устраивает, любим всей семьей ездить в купе. Сейчас вот возвращаюсь один, поэтому в плацкарте».

Сидящая за столиком молодая женщина поддержала нашу беседу, ее отец Немеров Василий Александрович также строил эту железную дорогу, работал бульдозеристом в Синегорье. Увы, его уже нет в живых, при этих словах у попутчицы навернулись слезы, папа мечтал о железной дороге, а вот теперь она работает на ней проводником, сейчас едет из отпуска.

Захотелось мне после добрых отзывов о проводниках поближе познакомиться с ними. На смене — Васильева Елена Гаврильевна, работает второй год. Сама родом из Мегино-Кангаласского улуса, с. Майя. Елене – 24 года, считает, что ее главная обязанность обеспечивать чистоту вагона и комфорт пассажиров. Раньше два года работала учителем якутского языка и черчения на Крайнем Севере. Но жить долго далеко от дома, от родителей не смогла, так и не привыкнув, приехала назад к родительскому очагу. Встала на учет по безработице в Центр занятости с. Майя. А там сотрудники сразу предложили девушке пойти на курсы проводников вагонов. Поехали с одноклассницей, поучились, прошли практику, медосмотр, поработали стажерами… И вот второй год Елена Васильева курсирует проводником вагонов на маршруте Нижний Бестях – Нерюнгри.

На дальние расстояния в беспересадочные вагоны до Хабаровска, Благовещенска молодых проводников руководство не ставит, в них ездят более опытные, со стажем от 5 лет. Напарник у Елены — Богдан Федорович Степанов, он тоже молод, они вместе учились на курсах и вместе бороздят просторы родной республики. В период пандемии на всех проводниках «Железных дорог Якутии» кроме всех основных лежит наиглавнейшая обязанность — через каждые два часа проводить дезинфекцию, обрабатывать салон вагона, поручни, ручки дверей специальными средствами, чтобы обеспечить по максимуму и санитарную безопасность пассажирам.

Вагон-ресторан во все времена при любом пассажирском составе всегда представлял особую атмосферу. Хорошо помню свои студенческие годы, когда приходилось ездить поездом, выбегая на станциях за горячими пирожками и яйцами, т.к. на обед в вагоне-ресторане не хватало денег. И потому после общего или плацкартного вагона этот ресторан на колесах вызывал у простолюдинов удивление, граничащее с восхищением (как, впрочем, и все недосягаемое до поры до времени). Но и сейчас входя в красиво обставленный, источающий вкусные запахи зал движущегося ресторана, вновь просыпается чувство восхищения той заботой, какую проявляют его работники о своих посетителях.

В меню расписаны несколько видов супов и вторых горячих блюд, салаты, выпечка, напитки и десерты.

Вся продукция сюда поставляется из Алданского ресторана «Олешня», руководит которым Ольга Михайловна Головань. По прибытии на станцию Алдан бухгалтер от «Олешни» примет новую заявку и отчетность, передаст железнодорожному ресторану то, что было заказано ранее.

Повар Роза Далхатовна Байрамукова на кухне колдует с тестом, периодически поглядывая на запекающиеся в духовом шкафу куриные окорочка. Значит, те пассажиры, что придут чуть позже нас, отведают горячие пирожки или сосиски в тесте. На обслуживании в смене сегодня Сотникова Ирина Викторовна, она ветеран общепита РЖД, с 1995 года ездит с рестораном и считает его уже своим домом. Хотя дома, на станции Куанда, Ирину ждут сын, сноха и четверо внуков.

Кстати, именно в Куанде 29 сентября 1984 года состоялась «золотая» стыковка центральной части Байкало-Амурской магистрали, одной из крупнейших (4300 км) железных дорог в мире. «Второй Транссиб» прошел через тысячи километров вечной мерзлоты, семь горных хребтов, 11 полноводных рек, на нем возведено 2230 мостов. Это была действительно «стройка века», ставшая серьезным вызовом для всей страны. И как популярна была в те годы песня Роберта Рождественского

"Слышишь, время гудит - БАМ, На просторах крутых - БАМ, И большая тайга покоряется нам".

Так вот Ирина, будучи школьницей, вместе с одноклассниками в национальных костюмах подносила хлеб-соль нашим прославленным строителям железной дороги Александру Бондарю и Ивану Варшавскому. Праздник был тогда грандиозный! Как много значила эта стройка для людей… А теперь вот сама работает с удовольствием на самой северной железной дороге.

А на станции Куанда установили монумент, посвященный строителям. В те годы Куанд (в переводе — «встреча) назвали «столицей БАМа», правда, с припиской «маленькая». Так и закрепилось за поселком название «малой столицы» легендарной дороги.

И пусть пока ее вагон-ресторан сопровождает совсем небольшой состав, но Ирина считает, что горячее питание востребовано даже и на нем. Люди, как правило, прибывают рано утром в Нерюнгри, садятся в поезд ЖДЯ и, немного отдохнув, идут обедать в ресторан. Открывается он с 11 часов, а с 10-00 уже кипит работа на кухне, чтобы первым посетителям предложить горяченькие блюда. Пока люди в пути, здесь же могут отметить какую-либо свою знаменательную дату, или посидеть с напарником за разговором под рюмку водки или коньяка. Ресторан имеет лицензию на торговлю спиртным, а иначе, какой же он ресторан?! Ну а чтобы, не дай бог, кто-то из посетителей шумно не разгулялся, по составу периодически проходит наряд полиции, следя за порядком всюду, напоминая пассажирам, что нужно присматривать за своими вещами, не оставлять телефоны на видном месте.

Итак, совершенно не устав от такой долгой дороги, выспавшись и наговорившись, мы прибыли на свою станцию Алдан. На перроне царила радостная суета, приезжающих встречали друзья и родные, тут же предлагали свои услуги таксисты. Одним словом, наша глубинка с приходом поездов ничем не уступает большим городам.

Пассажирский поезд Нижний Бестях — Нерюнгри теперь ходит ежедневно. С пассажирским поездом курсируют беспересадочные вагоны АК «ЖДЯ» до Хабаровска и Благовещенска, а с 20 декабря начнет курсировать вагон беспересадочного сообщения и до Иркутска. Как видим, расширяют рамки своего присутствия железные дороги Якутии. И еще с 13 декабря ЖДЯ переходит на новое расписание с удобными стыковками что существенно сократит время в пути. И это очень здорово!