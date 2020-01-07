Репертуар Саха театра на январь

Саха академический театр им. П.А. Ойунского приглашает на спектакли, посвященные 90-летию заслуженного артиста ЯАССР, РСФСР Ф.Ф. ПОТАПОВА и народного поэта ЯАССР И.М. ГОГОЛЕВА – Кындыл. 15 января спектакль – комедия “Наара суох” И. Гоголева, начало в 18-00; 16 января спектакль “Ийэ сирэ” Ч. Айтматова, начало в 18-00; 17 января спектакль “Төлкө” Н. Якутского, начало в 18-00; 18 января спектакль “Дыгын Дархан” И. Гоголева, начало в 17-00; 19 января спектакль “Хара Кыталык” И. Гоголева, начало в 17-00. СПЕКТАКЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ СИНХРОННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.

Фото: из архива SakhaLife.ru. Источник: Пресс-служба Саха театра.

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