07.10.2020
14:14
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Культура

Репертуар Саха театра на октябрь

Саха академический театр представляет репертуар на октябрь.

В этом месяце состоятся две премьеры – музыкальный спектакль о любви «Таптал» – постановка классического произведения Анемподиста Софронова-Алампа.

И спектакль по пьесе известного драматурга Алексея Арбузова «Мой бедный Марат».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-центр Саха театра
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