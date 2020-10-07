Репертуар Саха театра на октябрь

В этом месяце состоятся две премьеры – музыкальный спектакль о любви «Таптал» – постановка классического произведения Анемподиста Софронова-Алампа.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!