Репертуар Саха театра на ноябрь

Репертуар Саха академического театра им. П. А. Ойунского на ноябрь месяц 2019 года

1 ноября с 18:00 (12+)

Комедия “ТИЭТЭЙБИТ” (“Поспешившийся”) Н. Неустроев. Постановка заслуженного артиста РС (Я) Дмитрия Михайлова.

(Комедия про Уйбаана (Ивана) который по своей глупости попадает в разные смешные ситуации. Спектакль стал популярным не только в Якутске, но и всех населенных пунктах республики).

В ролях: Роман Дорофеев, Дмитрий Михайлов, Михаил Семенов, Мария Николаева, Ильяна Павлова, Жанна Ксенофонтова, Илья Портнягин, Елена Сергеева-Румянцева, Павел Ченянов и другие.

2 ноября с 17:00 (12+)

Спектакль “МАНЧААРЫ” В.В. Никифоров — Күлүмнүүр.

Режиссер – Руслан Тараховский.

Это первое профессионально написанное драматическое произведение. В оригинальной постановке Манчаары сыграл Алексей Кулаковский – Өксөкүлээх Өлөксөй.

Манчаары был не только разбойником, помогал бедным и сбегал со всех тюрем, куда он волею судьбы попадал, но и был весьма красноречивым, окутанным романтическим флером героем. Но главной линией спектакля станет всепоглощающая любовь к Родине.

В роли Манчаары — Павел Ченянов и Василий Борисов. В спектакле задействован весь актерский состав театра

3 ноября с 17:00 (12+)

Спектакль “Эргиллиэм хайаан да…” (“Я вернусь”) В. Харысхал

Режиссеры Андрей Борисов, Василий Фомин

Сценография – Ариана Ермолаев

Спектакль о судьбе семьи купца Гаврила Васильевича Никифорова – Манньыаттаах Уола, имя, которого было окутано ореолом тайны и не произносилось вслух долгие годы. Была большая дружная, счастливая семья. Каждый из детей мечтал иметь нужную професиию, для расцветания любимой родины. И все о чем мечталось, в семейтсве Никифоровых пошло прахом… Главный герой Гаврил Никифоров начинает скитаться по чужим городам,чужим странам. Чужие люди, чужой язык и ностальгия. Этот спектакль – реквием двадцатому веку, залитому кровью политической борьбы, звучит ради человечества.

В ролях Петр Макаров, Айаал Аммосов, Петр Баснаев, Ирина Никифорова, Кирилл Семенов, Иза Николаева, Иннокентий Дакаяров, Иннокентий Луковцев, Тамара Обутова, Куприян Михайлов и др.

10 ноября с 17:00 (12+)

Спектакль “ТӨЛКӨ” (Судьба) Н. Якутский.

Режиссер – Руслан Тараховский.

Сценография – Михаил Егоров

Спектакль поставлен по мотивам одноименного известного романа Николая Золоторева (Якутского). Как признается режиссер Руслан Тараховский, идею спектакля он вынашивал около трех лет и вдохновлялся постановками эпических романов «Весенняя пора» и «Черный стерх».

В ролях Ньургуйаана Шадрина, Дмитрий Татаринов, Зоя Багынанова, Михаил Семенов, Иннокентий Дакаяров, Надежда Ушницкая, Лена Сергеева – Румянцева, Ирина Михайлова, Валентин Макаров, Альберт Алексеев, Петр Макаров, Айта Лавернова, Жанна Ксенофонтова и др.

14 ноября с 18:00 (12+)

Спектакль «Кэт Марсден. Үтүө санаа аанньала» (“Кэт Марсден. Ангел милосердия”) Василия Харысхал

Режиссеры Андрей Борисов, Руслан Тараховский

Сценография — Михаил Егоров

Действие спектакля происходит в Вилюйском психоневрологическом доме — интернате, где живут больные, одинокие страдающие люди. У каждого из них своя история, своя боль и печаль…

История образования интерната началась еще в далеком 1891г., когда в Якутскую область в поисках лечебной травы, из Англии приезжает сестра милосердия мисс Кэт Марсден. Она явилась единственной надеждой и спасением для прокаженных Вилюйского лепрозория…

В ролях Елена Сергеева – Румянцева, Тамара Обутова, Надежда Ушницкая, Дмитрий Михайлов, Михаил Семенов, Василий Борисов, Роман Дорофеев, Ньургуйаана Шадрина, Илья Стручков, Петр Макаров, Домна Уйгурова, Мария Николаева и др.

16 ноября с 17:00 (12+)

Спектакль “КЫҺЫЛ КӨМҮС ХОРУОП” (Золотой гроб) Д. Таас. Режиссер – Руслан Тараховский.

Сценография — Михаил Егоров

Действие разворачивается в 30-х годах прошлого века. По сюжету семью главного героя люди обвиняют в том, что их дед после смерти обратился в злой дух. Главные герой Кириhээн обнаруживает, что его дед оказывается жив, нашел веками назад спрятанный золотой гроб и сдает его властям. Этим он очищает честь своего рода.

В главных ролях: Николай Протасов, Ильяна Павлова, Маргарита Борисова, Кирилл Семенов, Иван Попов, Татьяна Легантьева, Семен Алексеев, Василий Борисов, Прокопий Данилов, Илья Стручков и др.

17 ноября с 17:00 (12+)

Спектакль “Дыгын Дархан” И. Гоголев – Кындыл

Режиссер Сергей Потапов

Сценография Михаила Егорова

Дыгын – это человек легенда, мудрый вождь, который вошел в историю народа Саха, как родоначальник кангаласских якутов. В новой постановке Дыгын представлен как Человек, который имеет свои ценности и слабости. Человек- хозяин земли родной, который ради процветания своего народа, пожертвовал всем, жизнью своих близких, родных и друзей…

Роли исполняют: Петр Садовников, Ирина Никифорова, Петр Макаров, Василий Борисов, Роман Дорофеев, Александра Софронеева — Сивцева, Елена Маркова, Илья Стручков, Петр Баснаев, Айаал Аммосов, Таня Легантьева, Ефим Степанов, Зоя Попова, Геннадий Турантаев, Иннокентий Луковцев, Алексей Егоров, Зоя Багынанова и др.

Все спектакли обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-27-55, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – afisha.ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.