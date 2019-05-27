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Культура & Образование
27 мая 2019, 16:20
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Репертуар Саха театра на июнь 

Саха академический театр представляет репертуар на июнь. В этот летний месяц вы можете посмотреть любимые многими поколениями и зрителями комедии по произведениям якутских авторов Ивана Гоголева и Николая Неустроева, классиков русской литературы Николая Гоголя и Антона Чехова, окунуться в мир страстей Уильяма Шекспира.

6 июня с 18:00 (6+)

Спектакль “Наара суох” И.Гоголев-Кындыл

Комедия-фарс по пьесе народного поэта Якутии Ивана Гоголева “Наара Суох”. Это любимая пьеса многих поколений якутских зрителей.

Режиссер: Федот Потапов.

В ролях: заслуженный артист РС (Я) Айаал Аммосов, заслуженный артист РС (Я) Петр Садовников, заслуженный артист РС (Я) Кирилл Семенов, заслуженный артист РФ и РС (Я) Петр Баснаев, заслуженная артистка РС (Я) Ирина Никифорова, заслуженная артистка РС (Я) Елизавета Потапова, заслуженная артистка РС (Я) Надежда Ушницкая, заслуженный артист РС (Я) Куприян Михайлов, артисты театра Павел Ченянов, Тамара Обутова и Валентин Макаров.

7 июня с 18:00 (12+)

«Юбилей. Предложение» А.Чехов

Спектакль «Юбилей. Предложение» по комедиям Антона Чехова в постановке Руслана Тараховского и Анатолия Николаева.

Спектакль состоит из двух частей: «Юбилей» — режиссер Анатолий Николаев, «Предложение» — режиссер Руслан Тараховский. Между ними идут танцевальные вставки.

В ролях – народная артистка РС (Я) и заслуженная артистка РФ Иза Николаева, Ильяна Павлова, Геннадий Турантаев, Айталина Лавернова, Айсен Лугинов, Прокопий Данилов и Алдан Готовцев.

8 июня “Тиэтэйбит” Н.Неустроев с 17:00 (6+)

Комедия “Тиэтэйбит” (Поспешивший) Н. Неустроева.

В спектакле заняты Роман Дорофеев, Дмитрий Михайлов, Михаил Семенов, Мария Николаева, Ильяна Павлова, Жанна Ксенофонтова, Илья Портнягин, Елена Сергеева-Румянцева, Павел Ченянов и другие.

9 июня с 17-00 (12+)

Спектакль «Ревизор» поставлен по знаменитому, бессмертному произведению великого русского классика, Николая Васильевича Гоголя.

Режиссер постановщик Эмма Иришева — главный режиссер Национального драматического театра Республики Алтай, стенография и костюмы Лены Гоголевой, перевод на якутский Кирилла Семенова.

В ролях: Петр Садовников, Роман Дорофеев, Павел Ченянов, Иннокентий Луковцев, Геннадий Турантаев, Ефим Степанов и другие.

13 июня в 18-00 (16+)

Спектакль «ТииТ» по произведению У. Шекспира «Тит Андроник».

Режиссер — постановщик Сергей Потапов, сценография – Михаил Егоров, художник по костюмам — Сардаана Федотова, музыкальное оформление — Владимир Пестряков, световое оформление — Аркадий Харитонов.

Роли исполняют: Иннокентий Луковцев, Ильяна Павлова, Сергей Баланов, Айаал Аммосов, Роман Дорофеев, Петр Садовников, Ирина Никифорова.

Это одно из первых произведений молодого Шекспира «Тит Андроник», которое относится к жанру «кровавой драмы». Многие божественно влюбленные  в автора,  даже сомневались, что это было написано им. Говорили, как такую гадость мог написать великий Шекспир. У якутского постановщика Потапова на драматургию Шекспира свое особое видение. В  «Тит Андронике» он увидел знаменитые образы поздних произведений: Ромео и Джульетту, Гамлета, Короля Лира и даже Отелло.  Сергей Потапов даже находит здесь сходство с сюжетами брутального Тарантино.

14 июня с 18-00 (16+)

Спектакль “Мой друг Гамлет” В. Шекспир. 

Режиссер – постановщик Сергей Потапов, сценография Михаила Егорова, костюмы Сардааны Федотовой.

Едва ли на самая оригинальная трактовка трагедии «Гамлет» от неординарного режиссера Сергея Потапова.

Этот «Гамлет» в стиле pulp fiction или даже в стиле панк. В спектакле явный дух 90-х: образы Брюса Ли или уже почти позабытого героя китайских боевиков Боло Янга, компьютерные игры из девяностых, видео, аудиокассеты и итальянская мафия… Хотя при этом Гамлет остается Гамлетом, сюжет, как и текст сохранены без изменений. Впервые трагедия Шекспира «Гамлет» в Саха театре была поставлена режиссером Федотом Потаповым в начале 80-х годов прошлого века. Спектакль Сергея Потапова «Мой друг Гамлет» продолжает цикл шекспировских постановок режиссера.

В ролях: Петр Баснаев, Роман Дорофеев, Иннокентий Луковцев, Жанна Ксенофонтова, Геннадий Турантаев, Айталина Лавернова,  Валентин Макаров, Илья Портнягин, Айсен Лугинов, Алдан Готовцев

15 июня  с 18:00 (12+)

Премьера спектакля «ФАЛЬСТАФ» по бессмертной комедии Шекспира “Виндзорские насмешницы”.

Пьеса была внесена в «Регистр Гильдии книгопечатников и издателей» 18 января 1602 г. впервые опубликована в 1602 году со значительными искажениями текста и под названием «Чрезвычайно занятная и весьма остроумная комедия о сэре Джоне Фальстафе и виндзорских насмешницах. Содержащая разные забавные выходки уэльского рыцаря сэра Хью, судьи Шеллоу и его премудрого племянника мистера Слендера. С пустым хвастовством прапорщика Пистоля и капрала Нима. Сочинение Уильяма Шекспира. Как она не раз исполнялась слугами достопочтенного лорда-камергера и в присутствии её величества, и в других местах». Вторая публикация (также кварто) относится к 1609 году, это издание воспроизводит все ошибки первого. Текст пьесы без искажений и пропусков был напечатан только в 1623 году. 

Режиссер – Руслан Тараховский, художник – Лена Гоголева 

В спектакле заняты: Геннадий Турантаев, Матрена Седельникова, Тамара Обутова, Василий Борисов, Дмитрий Татаринов, Иннокентий Дакаяров, Илья Стручков, Айаал Аммосов, Петр Баснаев, Ефим Степанов, Зоя Попова, Сергей Баланов, Айсен Лугинов, Николай Протасов, Ольга Егорова, Павел Ченянов, Дьулустаан Семенов и др.

16 июня с 17:00 (16+)

Спектакль «Король Лир» по У. Шескпиру в постановке Андрея Борисова, который двадцать лет назад был номинирован на главную российскую театральную премию «Золотая маска» и в том же году спектаклю «Король Лир» была присуждена Государственная премия Российской Федерации. Это был первый успех, первое признание национального театра страны на столь высоком уровне. Известный театральный критик Анна Степанова определила это событие, как «ренессанс российского национального театра, вызвавшее в последующие годы выдающиеся спектакли и целые актерские школы — бурятских, финно-угорских, татарских театров…».

Каким будет «Король Лир» Андрея Борисова, спустя двадцать лет? Единственным из актерского состава в прежней роли, роли Лира, остался Ефим Степанов. Каким будет его Лир сегодня? Какими предстанут в новых ролях Иннокентий Дакаяров, Петр Садовников, Дмитрий Михайлов, Айаал Аммосов? И, наконец, Иннокентий Луковцев – блистательно сыгравший Шута в прежней постановке? Смогут ли молодые актеры Василий Борисов, Александр Борисов, Валентин Макаров, Вячеслав Лавернов, Ильяна Павлова, Жанна Ксенофонтова, Айталина Лавернова повторить успех и удержать высоту, достигнутую их коллегами прежде? Зрителя ждет совершенно новая работа нового, молодого поколения творческой труппы прославленного театра.

СПЕКТАКЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ СИНХРОННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. 

Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26.

Онлайн – покупка доступна на нашем сайте sakhatheatre.ru, а также у наших партнеров – ykt.ru, sakhalife.ru, tesserus.com.

Источник: Пресс-центр Саха театра.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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