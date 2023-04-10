Репертуар Саха театра на апрель

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА САХА АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. П.А. ОЙУНСКОГО

14 апреля 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль “АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ” Т. Семушкин, режиссер Андрей Борисов

Жестокой эксплуатации подвергались до революции жители далекой Чукотки. С первым советским кораблем прибыли сюда уполномоченный Камчатского ревкома Лось и этнограф Жуков. Они направлялись в стойбище Лорен. Весть о появлении русских людей быстро облетела побережье. Преодолевая сопротивление американца-скупщика Томсона и местного богача Алитета, Лось и Жуков установили справедливые законы торговли, сплотили вокруг себя охотников-бедняков. Американские колонизаторы бежали с Чукотки. Ушел из стойбища и брошенный ими богатей Алитет. Весной на чукотский берег прибыл отряд советских людей, чтобы помочь чукчам построить новую жизнь на свободной земле.

15 апреля 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль “КӨМҮӨЛ” (“ПРОСТИ ОТЕЦ ПРОСТИ”) В. Харысхал, режиссер Андрей Борисов

Это история становления и трагедии семьи Ксенофонтовых разных поколений. Главный герой Василий – отец шести талантливых и одаренных молодых людей, каждый из которых внес свою лепту в становление государственности Якутии. Персонажей ждет трагический конец. Репрессии, тяжелая судьба перекликаются во времени и пространстве.

15 апреля 15:00 (6+)

(зал Алампа)

Спектакль “ОЙУУР ОСКУОЛАТА” (“ЛЕСНАЯ ШКОЛА”) Н. Якутский, режиссер Сергей Потапов

Это поучительные истории о приключениях лесных зверей, о том, как медведь с волком доставали мед, о трусливости маленького зайчика, разбойнике, который превратился в кукушку, о споре человека спорившего с эхом, непослушном зайчонке, который не хотел учиться в лесной школе. Все сказки привлекут внимание маленьких зрителей, демонстрируя правильный образ поведения и прививая нравственные качества, научат бережно относится к окружающему миру. Научат детей сопереживать героям.

16 апреля 18:00 (12+)

(большой зал)

Спектакль “ОЙУУР” (“ЛЕС”) А. Островский, режиссер Сергей Потапов

Действие спектакля “ОЙУУР” (“ЛЕС”) происходит во владениях богатой помещицы Гурмыжской. Господин Буланов пытается завоевать девушку Аксинью. После того как она уходит, его лакей предлагает ему начать ухаживать за Гурмыжской. Режиссер Сергей Потапов отразил проблемы, которые актуальны и в нынешнее время. Самая главная – это проблема сохранения фамильных ценностей. Пьеса учит в любой ситуации беречь свое семейство, думать над каждым своим словом в адрес родных. Ведь неосторожно высказанная фраза может разбить даже очень крепкие семейные узы. Самые близкие и верные люди – это семья. И нельзя об этом забывать, иначе может случиться беда. Семья должна быть крепкой.

16 апреля 15:00 (6+)

(зал Алампа)

Спектакль “ОЙУУР ОСКУОЛАТА” (“ЛЕСНАЯ ШКОЛА”) Н. Якутский, режиссер Сергей Потапов

Это поучительные истории о приключениях лесных зверей, о том, как медведь с волком доставали мед, о трусливости маленького зайчика, разбойнике, который превратился в кукушку, о споре человека спорившего с эхом, непослушном зайчонке, который не хотел учиться в лесной школе. Все сказки привлекут внимание маленьких зрителей, демонстрируя правильный образ поведения и прививая нравственные качества, научат бережно относится к окружающему миру. Научат детей сопереживать героям.

27,28,29,30 апреля 18:00 (12+)

(большой зал)

!!!ПРЕМЬЕРА!!! “ТУЛААЙАХ ОҔО” (“ГЛУХОЙ ВИЛЮЙ”) В. Далан, режиссер Руслан Тараховский

Действия разворачиваются во времена кровавых междоусобиц до вхождения Якутии в состав России. Жители Крайнего Севера разделившись на племена борются друг с другом за территории ныне Вилюйских районов. Вслед за Кровавым Илкээни, что означает кровную месть, продолжающейся из поколения в поколение, молодой воин Даганча из племени туматов отправляется отомстить за своего отца, убитого Маган Мэкчэ – воином тонг биисов. Но неожиданная встреча своего родного племени на корню меняет не только его судьбу, но и дальнейшую судьбу туматов… Осиротевшая на поле сражений двух племен, дочь воина тонг биисов Маган Мэкчэ, храбрая сердцем Ньырбачан, сумеет в одиночку спастись от врага, выжить в бескрайней тайге и стать прародительницей вилюйских якутов.

СПЕКТАКЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ СИНХРОННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.

По проекту “Пушкинскай карта” дети и молодежь от 14 до 22 лет спектакли могут посетить бесплатно

Билеты можно приобрести в кассе театра – ежедневно с 10:00 до 18:00. Бронирование осуществляется по телефонам 34-13-31, 34-33-26, онлайн – покупка доступна на сайте sakhatheatre.ru