06.08.2019
21:35
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Культура & Образование

Репертуар кинозала «Россия» с 8 по 14 августа

Уважаемые жители и гости г. Якутска. Приглашаем Вас в Кинозал «Россия» Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского

ул. Пояркова, 4

Касса 32-82-96

8 августа

13:30 «Руслан и Людмила. Перезагрузка» 200 р.

15:20 «Форсаж: Хоббс и Шоу» 200 р.

18:00 «Страшные истории для рассказа в темноте» 250 р.

9-14 августа

10:00 «Руслан и Людмила. Перезагрузка» 150 р.

12:00 «Форсаж: Хоббс и Шоу» 150 р.

15:30 «Страшные истории для рассказа в темноте» 200 р.

18:20 «Страшные истории для рассказа в темноте» 250 р.

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