06.08.2019
21:35
46Культура & Образование
Репертуар кинозала «Россия» с 8 по 14 августа
Уважаемые жители и гости г. Якутска. Приглашаем Вас в Кинозал «Россия» Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского
ул. Пояркова, 4
Касса 32-82-96
8 августа
13:30 «Руслан и Людмила. Перезагрузка» 200 р.
15:20 «Форсаж: Хоббс и Шоу» 200 р.
18:00 «Страшные истории для рассказа в темноте» 250 р.
9-14 августа
10:00 «Руслан и Людмила. Перезагрузка» 150 р.
12:00 «Форсаж: Хоббс и Шоу» 150 р.
15:30 «Страшные истории для рассказа в темноте» 200 р.
18:20 «Страшные истории для рассказа в темноте» 250 р.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.08.2019
28
06.08.2019
44
06.08.2019
54
06.08.2019
623
06.08.2019
128
06.08.2019
903
06.08.2019
194
06.08.2019
557
06.08.2019
180
06.08.2019
356
06.08.2019
307
06.08.2019
174
06.08.2019
313
06.08.2019
1860
06.08.2019
252
06.08.2019
136
06.08.2019
328
06.08.2019
186
06.08.2019
342
06.08.2019
168
06.08.2019
163
06.08.2019
190
06.08.2019
239
06.08.2019
189
06.08.2019
155
06.08.2019
413
06.08.2019
1556
05.08.2019
1279
05.08.2019
447
05.08.2019
198
05.08.2019
258
05.08.2019
227
05.08.2019
185
05.08.2019
190
05.08.2019
717
05.08.2019
248
05.08.2019
282
05.08.2019
287
05.08.2019
6504
05.08.2019
302
05.08.2019
1447
05.08.2019
199
05.08.2019
277
05.08.2019
1012
05.08.2019
825
ТОП НОВОСТИ
01.08.2019
9149
01.08.2019
8088
31.07.2019
7861
31.07.2019
6797
05.08.2019
6525
31.07.2019
5815
02.08.2019
4843
02.08.2019
4339
31.07.2019
4008