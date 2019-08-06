Репертуар кинозала «Россия» с 8 по 14 августа

Уважаемые жители и гости г. Якутска. Приглашаем Вас в Кинозал «Россия» Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского ул. Пояркова, 4 Касса 32-82-96 8 августа 13:30 «Руслан и Людмила. Перезагрузка» 200 р. 15:20 «Форсаж: Хоббс и Шоу» 200 р. 18:00 «Страшные истории для рассказа в темноте» 250 р. 9-14 августа 10:00 «Руслан и Людмила. Перезагрузка» 150 р. 12:00 «Форсаж: Хоббс и Шоу» 150 р. 15:30 «Страшные истории для рассказа в темноте» 200 р. 18:20 «Страшные истории для рассказа в темноте» 250 р.

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