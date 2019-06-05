Репертуар кинозала «Россия» с 6-11 июня

Репертуар кинозала «Россия» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского с 6-11 июня.
6 июня
09:00 Покемон: Детектив Пикачу 150 р.
11:00 Годзилла 2: Король монстров 150 р.
13:30 Люди Х. Темный феникс 150 р.
15:40 Люди Х. Темный феникс 150 р.
20:00 Люди Х. Темный феникс 150 р.
7, 9, 11 июня
09:00 Годзилла 2: Король монстров 150 р.
11:30 Покемон: Детектив Пикачу 150 р.
13:30 Годзилла 2: Король монстров 150 р.
16:00 Люди Х. Темный феникс 200 р.
18:20 Люди Х. Темный феникс 250 р.
20:30 Люди Х. Темный феникс 250 р.
8, 10, 12 июня
09:00 Покемон: Детектив Пикачу 150 р.
11:00 Годзилла 2: Король монстров 150 р.
13:30 Покемон. Детектив Пикачу 150 р.
15:30 Люди Х. Темный феникс 200 р.
17:40 Люди Х. Темный феникс 250 р.
20:00 Люди Х. Темный феникс 250 р.
Адрес Пояркова, 4.
Касса 32-82-96.