Репертуар кинозала «Россия» с 6-11 июня

Репертуар кинозала «Россия» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского с 6-11 июня. 6 июня

09:00 Покемон: Детектив Пикачу 150 р.

11:00 Годзилла 2: Король монстров 150 р.

13:30 Люди Х. Темный феникс 150 р.

15:40 Люди Х. Темный феникс 150 р.

20:00 Люди Х. Темный феникс 150 р. 7, 9, 11 июня 09:00 Годзилла 2: Король монстров 150 р.

11:30 Покемон: Детектив Пикачу 150 р.

13:30 Годзилла 2: Король монстров 150 р.

16:00 Люди Х. Темный феникс 200 р.

18:20 Люди Х. Темный феникс 250 р.

20:30 Люди Х. Темный феникс 250 р. 8, 10, 12 июня

09:00 Покемон: Детектив Пикачу 150 р.

11:00 Годзилла 2: Король монстров 150 р.

13:30 Покемон. Детектив Пикачу 150 р.

15:30 Люди Х. Темный феникс 200 р.

17:40 Люди Х. Темный феникс 250 р.

20:00 Люди Х. Темный феникс 250 р. Адрес Пояркова, 4.

Касса 32-82-96. Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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