14.08.2019
23:41
53Культура & Образование
Репертуар кинозала «Россия» с 15 по 21 августа
Уважаемые жители и гости г. Якутска, приглашаем Вас в Кинозал «Россия» Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского
ул. Пояркова, 4
Касса 32-82-96
15-21 августа
09:30 «Angry Birds 2 в кино» 150 р.
11:20 «Angry Birds 2 в кино» 150 р.
13:10 «Страшные истории для рассказа в темноте» 200 р.
15:10 «Страшные истории для рассказа в темноте» 200 р.
17:10 «Angry Birds 2 в кино» 250 р.
19:00 «Форсаж: Хоббс и Шоу» 250 р.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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