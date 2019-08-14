14.08.2019
23:41
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Культура & Образование

Репертуар кинозала «Россия» с 15 по 21 августа

Уважаемые жители и гости г. Якутска, приглашаем Вас в Кинозал «Россия» Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского

ул. Пояркова, 4

Касса 32-82-96

15-21 августа

09:30 «Angry Birds 2 в кино» 150 р.

11:20 «Angry Birds 2 в кино» 150 р.

13:10 «Страшные истории для рассказа в темноте» 200 р.

15:10 «Страшные истории для рассказа в темноте» 200 р.

17:10 «Angry Birds 2 в кино» 250 р.

19:00 «Форсаж: Хоббс и Шоу» 250 р.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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