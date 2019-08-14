Репертуар кинозала «Россия» с 15 по 21 августа

Уважаемые жители и гости г. Якутска, приглашаем Вас в Кинозал «Россия» Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского ул. Пояркова, 4 Касса 32-82-96 15-21 августа 09:30 «Angry Birds 2 в кино» 150 р. 11:20 «Angry Birds 2 в кино» 150 р. 13:10 «Страшные истории для рассказа в темноте» 200 р. 15:10 «Страшные истории для рассказа в темноте» 200 р. 17:10 «Angry Birds 2 в кино» 250 р. 19:00 «Форсаж: Хоббс и Шоу» 250 р.

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