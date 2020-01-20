20.01.2020
13:00
146
Культура & Образование
Репертуар кинозала «Россия»
Репертуар кинозала «Россия» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
19-23 января, 27-31 января
11:00 «Тиэтэйбит» — 150 руб.
15:00 «Тиэтэйбит» — 200 руб.
18:30 «Тиэтэйбит» — 250 руб.
26 января
11:00 «Тиэтэйбит» — 150 руб.
15:00 «Тиэтэйбит» — 200 руб.
Касса 32-82-96 (с 10 до 19ч. без перерыва и выходных)
Адрес Пояркова, 4
Фото: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
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