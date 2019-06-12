Рэпер L’One со скандалом ушел из BlackStar

Один из самых известных якутян, российский рэп-исполнитель Леван Горозия — L’One, в своем Instagram объявил об уходе с лейбла Black Star, совладельцем которой является Тимур Юнусов — Тимати.

Всем привет. Настало время кое-что прояснить. С 16 марта 2019 года я больше не являюсь артистом компании BlackStar. Я хотел бы поблагодарить людей прошедших этот 7-ми летний путь вместе со мной. Я встретил в компании очень много достойнейших, позитивных и профессиональных людей, от бухгалтеров до тур.менеджеров, от маркетологов до дизайнеров. Спасибо вам каждому. Мы выросли вместе и это была славная охота. И я, в большинстве своем буду с теплотой и улыбкой вспоминать это время. Но…

В публикации L’One, в частности, обвинил бывших партнеров в попытке отобрать у него песни и имя.

Мои уже бывшие партнеры, вместо слов благодарности, хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать мое имя. Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю. Но…

Я не тот человек, который это им позволит. Все Или Ничего, кажется есть такая песня. Когда человеку нечего терять, он становится неуязвим. И замолчать все это уже не удастся.

А ввиду последней информации полученной мной, я прошу компанию предоставить мне отчет за каждый рубль за все 7 лет.

Всем своим людям хочу сказать спасибо за вашу поддержку, за то что находите близкими себе мои песни. За то, что становитесь лучшей версией себя! Они хотят забрать песни у меня, но не могут забрать их у вас. А я пока выдыхаю и начинаю заново влюбляться в музыку. У нас есть то, что они никогда не заберут, мы им не отдадим! Спасибо. Ваш Леван Горозия.

Тимати незамедлительно отреагировал на эту публикацию:

Кто тебе хочет закрыть рот уточни пожалуйста ??? Какой секретной информацией ты обладаешь ?)) ну не смеши пожалуйста. Ты можешь свободно в любом интервью рассказывать все что тебе угодно, тебя в этом никто не ограничивает. Тем более ты Тамада, рассказывай — это твой профиль. Подписывая контракт, ты же читал пункт про то, что весь контент произведённый за эти годы, это собственность компании. Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками. Я бы с удовольствием тебе бы его передал, если бы ты хоть раз набрал и со мной встретился и поговорил, а не прибегал в офис с толпой невнятных «юристов». Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет. Ты вышел в медиа поле, нет проблем, можем и так. И ещё: у тебя никто ничего не забрал (мы им не отдадим🤣) это априори не твоё Лёва, ты просто этого так и не понял.

Левана поддержали лайками и комментариями не только поклонники его творчества, но и селебрити. Такие как Ольга БУЗОВА, Дмитрий МОНАТИК, Элина ЧАГА и другие.

Супруг якутской красавицы Лидии СЕМЕНОВОЙ-ГАСАНБАЛАЕВОЙ, известный чиновник и общественник Гасан ГАСАНБАЛАЕВ лаконично написал:

Лева, красавец!

Один из подписчиков встал на защиту рэпера и популярной песни:

Якутяночку не тронут!!!! Там все наше 🔥🔥🔥 припев то уж точно народный 🙌🏻 Якутия с тобой ❤️

Напомним, что L’One совместно с певицей Варварой ВИЗБОР исполнили знаменитую песню Натальи ТРАПЕЗНИКОВОЙ «Якутяночка», придав ей совершенно новое звучание.

Эта композиция стала гимном шестых Международных спортивных игр «Дети Азии», которые прошли в Якутске в 2016 году.