09.12.2022
21:31
800
Якутия
Видео: Рэпер Киджа и Афанасий Максимов приехали к бойцам из Якутии
Якутский рэпер Киджа выступил перед бойцами, запел впервые осуохай, он сам по своей инициативе приехал. Сегодня в День Героев России, побывали у наших бойцов, сообщает в своем тгк Афанасий Максимов. Они все Герои.
Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
Один комментарий на «Видео: Рэпер Киджа и Афанасий Максимов приехали к бойцам из Якутии»
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Барахсаттарбыт ОХТООХТОН ОХТУМАН, СААЛААХТАН САМНЫМАН!!! ЭТЭННЭ ЭРГИЛЛЭН ТЕРЕЕБУТ ДОЙДУГУТУГАР КЭЛЭЭРИТ! .ДОМ…ДОМ…ДОМ..