Видео: Рэпер Киджа и Афанасий Максимов приехали к бойцам из Якутии

Якутский рэпер Киджа выступил перед бойцами, запел впервые осуохай, он сам по своей инициативе приехал. Сегодня в День Героев России, побывали у наших бойцов, сообщает в своем тгк Афанасий Максимов. Они все Герои.



Фото: Телеграм Источник: Телеграм

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