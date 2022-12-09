09.12.2022
21:31
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Якутия

Видео: Рэпер Киджа и Афанасий Максимов приехали к бойцам из Якутии

Якутский рэпер Киджа выступил перед бойцами, запел впервые осуохай, он сам по своей инициативе приехал. Сегодня в День Героев России, побывали у наших бойцов, сообщает в своем тгк Афанасий Максимов. Они все Герои.


Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
Один комментарий на «Видео: Рэпер Киджа и Афанасий Максимов приехали к бойцам из Якутии»
  1. Мария 09.12.2022 22:36

    Барахсаттарбыт ОХТООХТОН ОХТУМАН, СААЛААХТАН САМНЫМАН!!! ЭТЭННЭ ЭРГИЛЛЭН ТЕРЕЕБУТ ДОЙДУГУТУГАР КЭЛЭЭРИТ! .ДОМ…ДОМ…ДОМ..

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