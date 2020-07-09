Реорганизация «Якутскмедтранса» затянулась

Нерешенных вопросов все еще много.

ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс» реорганизовывают, но на сегодня большинство вопросов остаются открытыми. Из каких источников будут профинансированы мероприятия по реорганизации, когда и каким будет новое штатное расписание в Станции скорой медпомощи в связи с присоединением к учреждению «Якутскмедтранса»?

Эти вопросы были обсуждены на прошлой неделе на совещании, инициированном Рескомом профсоюза работников здравоохранения с участием представителей минздрава республики – заместителя министра Романа Савина, Розалии Васильевой – заместителя директора ТФОМС республики, Владимира Чичигинарова – председателя комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Ил Тумэн, а также руководителей Станции скорой медицинской помощи, «Якутскмедтранса», председателей профсоюзных комитетов учреждений. Нужно сразу сказать, встреча сторон в таком составе и в формате круглого стола была очень своевременной – ряд вопросов были впервые озвучены сторонами в ходе совещания.

В вступительном слове председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Людмила Корнилова сообщила, что вопрос реорганизации ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс» путем присоединения к ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи» решается с 15 марта 2019 года, с момента выхода приказа минздрава республики «О мероприятиях по реорганизации государственных учреждений здравоохранения», где было указано, что изменения должны произойти с минимальным сокращением штатной численности (в основном работников АУП). Резким поворотом в данном мероприятии стало издание нового приказа от 5 ноября 2019 года «Об утверждении количества автотранспортного средства медицинских учреждений, финансируемых из средств государственного бюджета РС(Я)», по которому 62 единицы автотранспорта и 41 штатная единица водителей должны были быть переданы в другие учреждения здравоохранения, в том числе в районные.

По мнению профсоюза, была обеспокоенность в том, что в данной ситуации могли быть нарушены трудовые права и интересы работников учреждения, в частности, по сохранению среднемесячной заработной платы водителям, переводящимся в другие медорганизации. Отраслевой профсоюз данный вопрос отстаивал во всех уровнях власти – профсоюзный лидер Людмила Корнилова выступала и в заседании рабочей межфракционной группы Ил Тумэн по вопросам оптимизации здравоохранения республики с участием председателя правительства Владимира Солодова, состоялись встречи с руководством минздрава и заместителем председателя правительства республики Ольгой Балабкиной. В результате переговоров была достигнута договоренность об отмене приказа от 5 ноября, а 28 февраля был издан согласованный с рескомом профсоюза приказ минздрава республики «О реорганизации ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс». В документе требование профсоюза о сохранении среднемесячной заработной платы водителям, переводящимся в другие медорганизации, было учтено. Далее, в апреле т.г. реском профсоюза выразил свою позицию о ситуации с реорганизацией ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в котором предлагалось приостановить реорганизацию учреждения на период пандемии. Обращение было направлено в адрес главы республики, председателю правительства, заместителю председателя правительства, министру здравоохранения. Однако процесс реорганизации «Якутскмедтранса» был продолжен и до 1 июня 2020 года в медицинские организации, в т.ч. в районные, было передано 65 единиц транспортных средств, 45 штатных единиц водителей, 36 водителей переводом перешли в другие организации, 9 водителей отказались и уволились по сокращению.

Как было сказано на совещании, решен вопрос с водителями 1-й колонны, обслуживающими Станции скорой помощи — у всех сохраняется средняя заработная плата, графики отпусков и оплаты проездов будут учтены.

Но это лишь малая часть вопросов, решение которых предстоит перед руководством Станции скорой медицинской помощи. Как быть с диспетчерами, которые работали в «Якутскмедтрансе»? Диспетчера скорой помощи – это работники с медицинским образованием, а в «Якутскмедтрансе» — это люди с техническим образованием или рабочие должности. Как быть с инженерами, которых в учреждении 3 штатные единицы, а в станции скорой медпомощи столько инженеров не требуется. И как быть со специалистами отдела кадров, бухгалтерами «Якутмедтранса», когда в Станции скорой медпомощи АУП уже сформирован?

Именно на этом этапе возникает один из главных вопросов – из какого источника должно быть профинансировано мероприятие по реорганизации учреждения? Заместитель директора по финансам и экономике Территориального фонда ОМС РС(Я) Розалия Васильева четко дала понять участникам совещания, что мероприятия по реорганизации бюджетного учреждения не могут проводиться за счет средств ОМС и в первую очередь должно быть сформировано новое работающее, эффективное штатное расписание в Станции скорой медицинской помощи. «Станция скорой медицинской помощи выполняет госзадание в размере определенного количества вызовов по плану. Работники учреждения обслуживают в год 114 тысяч вызовов. Понятно, что при реорганизации или присоединении учреждения, объем вызовов не поменяется. Примерно 90% расхода финансирования из средств ОМС направляется на зарплату работников. И если на выделяемые на Станцию скорой помощи средства проводить реорганизацию – это, во-первых, будет нецелевое использование средств Фонда, во-вторых, мы вынуждены будем использовать средства, направленные на зарплату, что может привести к задержкам заработной платы в учреждении. Если бы речь шла о реорганизации учреждения, работающего в системе ОМС, то это были бы расходы Фонда. А «Якутскмедтранс» — учреждение, финансируемое из республиканского бюджета. Мы считаем, что на такие мероприятия должны предусматриваться отдельные средства из республиканского бюджета», — подчеркнула Розалия Васильева.

О необходимости формирования нового штатного расписания в Станции скорой медпомощи сказал и заместитель министра здравоохранения Роман Савин. «минздрав непосредственно с руководителем и профсоюзным активом учреждения должны выработать штатное расписание согласно из финансовой обеспеченности учреждения. Нужно понять, что любая реорганизация, присоединение проводится в целях повышения качества медицинской помощи. Согласны с тем, что есть сложности, но вопросы решаемые и мы должны их решать совместно», — сказал заместитель министра Роман Савин.

По словам директора «Якутскмедтранса» Николая Якомина, атмосфера в коллективе напряженная. «Понять работников можно. Вопрос об их дальнейшем трудоустройстве висит в воздухе около года, а нужна определенность, стабильность, которых пока нет. Каждый день коллеги встречают меня с вопросами, на которых не могу дать однозначного ответа», — сказал директор учреждения.

Подытоживая обсуждение, председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Людмила Корнилова поставила перед участниками совещания ряд вопросов, требующих решения во избежание нарушения трудовых прав и интересов работников «Якутмедтранса». «Во-первых, в решении такого важного и сложного вопроса необходимо, чтобы работала специально созданная комиссия минздрава республики, а не одна Станция скорой медпомощи занималась данным вопросом. Во-вторых, мы все понимаем, что будут сокращения. А это очень финансово затратная процедура. Мы, как профсоюзная организация, будем отслеживать данную работу, чтобы не были нарушены конституционные права каждого работника на получение соответствующих выплат. В-третьих, уже пора сформировать новое штатное расписание. Поэтому считаем, что через месяц-полтора нам необходимо будет встретиться еще раз этим же составом, чтобы поконкретнее обсудить финансовые вопросы», — отметила профсоюзный лидер Людмила Корнилова.